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В Алматы снова начали обрабатывать деревья от насекомых

В Алматы снова начали обрабатывать деревья от насекомых Фото: акимат Алматы
В городском акимате рассказали, что в рамках четвертого этапа биообработки от листогрызущих вредителей и грибка планируется охватить более 2,3 млн алматинских деревьев, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, обрабатывать деревья будут до 20 сентября ночью и рано утром. Чиновники уверяют, что в работе используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4). Они разрешены к применению на территории РК с учетом климатических факторов и безвредны для людей, птиц и животных.

"Для максимального воздействия на вредителей монофагов с текущего года во время первого этапа (начало вегетации) была проведена трехкратная обработка дубов и двукратная обработка тополей. Следует отметить, что прежде биологическая защита растений проводилась в начале вегетации лишь один раз, однако такая кратность обработки недостаточна для вредителей монофагов, что негативно влияет на состояние зеленых насаждений", – рассказали в акимате города.

Предыдущие три этапа обработки были проведены с апреля по август текущего года. Об этом сообщил руководитель Управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев.

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