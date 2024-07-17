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В Кызылорде от насекомых погибают карагачи

Карагач, жуки, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 18:16 Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева
В разных частях Кызылорды с начала лета гибнут карагачи. Их поедают вредители. Листья деревьев пожелтели и все в дырочках, передает корреспондент Zakon.kz.

Во дворе дома 54 по проспекту Абая все деревья стоят желтые. На них почти не осталось зеленых листьев.

"Посмотрите на листья, и вы убедитесь, что кто-то грызет их. У нас не осталось ни одного зеленого карагача. Все листья съедены. Самое интересное, что другие деревья вредители не трогают, поедают только листья карагача", – поделилась своим беспокойством местная жительница Меруерт Калиева.

По словам кызылординки, вначале некоторые листья опадали, другие желтели. За 15 лет жизни в этом доме она никогда не видела, чтобы так погибали деревья. По стволам бегают жуки и их очень много.

Карагач, жуки, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 18:16

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

В микрорайоне Шугла тоже немало желтых, больных деревьев. Ирина Черняева живет здесь уже более 20 лет. Как она рассказывает, деревья заболели еще в начале лета.

"Хочу сказать, что они болеют не впервые. И в прошлые годы я замечала, что их поражает насекомое. Но не в таких масштабах. Нынешним летом это просто какая-то напасть. Листья опадают, как будто начался осенний листопад. Да и внешний вид всех деревьев в нашем микрорайоне нездоровый. Могут только обрезать, срезать деревья, а на самом деле нет ухода", – отметила Ирина Черняева.

Как рассказывает женщина, зелени в городе становится все меньше. Каждый год высаживают саженцы, но из-за того, что нет поливной воды и ухода, деревья гибнут.

Проясняет ситуацию директор питомника ТОО "7 KZ Сыр табиғаты" Амантай Сарбасов.

"Карагач уничтожает ильмовый листоед. В этого году было наводнение в республике, а потом резкая жара. В нашей области жара началась рано, поэтому появилось много гнуса и вредителей. Ильмовый листоед можно уничтожить препаратами, и тогда карагач восстановится в течение трех месяцев. В этом случае необходимо начать обработку сразу. Ведь идет время, деревья могут быть поражены настолько, что их не удастся спасти", – говорит Амантай Сарбасов.

Как пояснили в городском акимате, в Кызылорде работа по уничтожению насекомых-вредителей и обработке деревьев началась в апреле. За это время в Кызылорде обработали 100 га. Обработка против ильмового листоеда тоже ведется, и в некоторых частях областного центра она продолжается. Для уничтожения вредителей используется препарат "Карате". Он безвреден для людей.

Также сообщалось, что в Алматы появились вязовые клопы. 

В 2022 году вредоносные насекомые атаковали дома алматинцев.

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