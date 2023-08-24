В Алматы благоустроят набережную реки Каргалы

Аким Алматы Ерболат Досаев пообещал жителям Наурызбайского района благоустроить набережную реки Каргалы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ремонтные работы начнутся в сентябре этого года.

"В сентябре текущего года планируем начать благоустройство набережной реки Каргалы с озеленением, установкой линий наружного освещения, детских спортивных площадок и обустройством общественных пространств от плотины до улицы Жандосова протяженностью 7,7 км. Проект разработан, средства выделены – 746 млн тенге. Планируем завершить до конца июля 2024 года", – сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

По словам акима, также в целях надлежащего ухода за зелеными насаждениями на трех участках – это два сквера в микрорайоне Акжар и по проспекту Алатау – до конца сентября будут завершены работы по строительству автоматизированной поливной системы протяженностью 4 км.