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Новые парки и набережные появятся в Алматы

Новые парки и набережные появятся в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 10:15 Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы до конца июня 2024 года планируется завершить строительство двух парковых и набережных зон вдоль реки Есентай. Об этом рассказал аким южной столицы Ерболат Досаев на встрече с населением района, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник уточнил, что новые парковые и набережные зоны появятся в мкр. Кокжиек и вдоль ул. Черновицкая.

По словам Ерболата Досаева, данные проекты начаты в 2023 году в рамках создания комфортной городской среды в районе.

Проектами предусмотрено обустройство набережных и парковых зон с установкой скейт-площадок, футбольного и баскетбольных полей, детских игровых и спортивных комплексов, прогулочных зон, озеленение с системой автополива.

Как отметил глава города, активная работа по созданию комфортной городской среды в Алматы будет продолжена.

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Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, будут ли сносить ипподром в южной столице. Такой вопрос ему задала жительница Жетысуского района, так как в СМИ появилась информация, что на месте Алматинского ипподрома собираются строить жилой комплекс.

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