Собственников парковок и кладовок обяжут платить взносы: что еще изменится в деятельности ОСИ

Подготовлены изменения и дополнения в некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности Объединений собственников имущества (ОСИ) и Простых товариществ (ПТ), сообщает Zakon.kz.

Простое товарищество

В частности, в типовой договор простого товарищества о совместной деятельности в пункт об источниках формирования общего имущества вносится дополнение, что ими являются:

ежемесячные взносы (платежи) собственников квартир, нежилых помещений на управление объекта кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также ежемесячные взносы (платежи) собственников парковочных мест, кладовок.

Также внесено дополнение, что одним из органов простого товарищества является – коллегиальный орган управления – совет дома.

Кроме того, расширены функции доверенного лица простого товарищества.

Оно будет выполнять слдующие функции:

формирование списка собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, а также по предоставлению информации жилищной инспекцией, осуществляющей государственный контроль и надзор в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения и государственный контроль и надзор в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств;

организация исполнения решений собрания и совета дома;

размещение в общедоступных местах информации о принятых собранием и советом дома решениях и иной информации с учетом требований, установленных законодательством РК о персональных данных и их защите;

открытие текущего и сберегательного счетов в банках второго уровня;

заключение и исполнение договоров об оказании услуг с субъектами сервисной деятельности по решению совета дома;

заключение договоров об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, и по их оплате;

мониторинг внесения собственниками квартир, нежилых помещений денег на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

представление совету дома ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

представление по письменному требованию в течение пятнадцати календарных дней собственнику квартиры, нежилого помещения, одному из членов совета дома или одному из членов ревизионной комиссии (ревизору) копий финансовой документации (первичные учетные документы, финансовая отчетность, документы, связанные с операциями по текущему и сберегательному счетам) по ежемесячным и годовым отчетам по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума в бумажном и (или) электронном виде;

предоставление информации согласно требованиям, указанным в правилах формирования, обработки, а также централизованного сбора и хранения информации в электронной форме, в том числе функционирования объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

выполнение иных функций, связанных с управлением объектом кондоминиума и содержанием.

ОСИ

Между тем в Типовой устав объединения собственников имущества добавлен новый пункт о том, что создать ОСИ можно:

В многоквартирных жилых домах, расположенных на едином фундаменте либо имеющих единые общедомовые инженерные системы или единый неделимый земельный участок под многоквартирным жилым домом или придомовой земельный участок, собственники квартир, нежилых помещений создают одно объединение собственников имущества при согласии большинства собственников квартир, нежилых помещений каждого многоквартирного жилого дома.

Также внесено дополнение, что совет дома является коллегиальным органом управления.

При этом расширены функции и полномочия собрания ОСИ.

Так, собрание проводится:

Не реже одного раза в год. Собрание созывается или письменный опрос назначается по инициативе совета дома либо председателя объединения собственников имущества, либо по требованию ревизионной комиссии (ревизора), либо по требованию не менее 10% собственников квартир, нежилых помещений, либо по инициативе жилищной инспекции. При проведении собрания данные лица вправе принять решение о выборе объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства для проведения электронного голосования.

К компетенции собрания относятся вопросы:

избрания председателя объединения собственников имущества, членов совета дома, переизбрания, а также досрочного прекращения их полномочий;

избрания ревизионной комиссии (ревизора), переизбрания, а также досрочного прекращения его полномочий;

принятия решения о выборе формы управления объектом кондоминиума либо делегировании полномочий о выборе формы управления совету дома;

принятия решения, о выборе управляющего многоквартирным жилым домом или управляющей компании либо делегировании таких полномочий совету дома;

утверждения устава объединения собственников имущества;

принятия решения о замене (ремонте) лифтов многоквартирного жилого дома;

утверждения размера взносов для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, превышающего размер взносов, предусмотренныхзЗаконом "О жилищных отношениях";

утверждения годового отчета по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума об исполнении годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

определения общего имущества объекта кондоминиума, а также изменения его состава;

утверждения годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, внесения в нее изменений и дополнений, а также утверждения размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

утверждения размера оплаты за содержание парковочного места, кладовки в соответствии с методикой расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методикой расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума (модернизации, реконструкции, реставрации), об утверждении годовой сметы расходов на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

принятия решения о сборе целевых взносов и их размере;

принятия решения о расходовании денег, накопленных на сберегательном счете.

принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения или третьим лицам части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду) либо делегирования такого полномочия совету дома;

принятия решения о выборе субъектов сервисной деятельности либо делегирования такого полномочия совету дома;

согласования, при необходимости, размера вознаграждения совету дома и ревизионной комиссии (ревизору) по итогам деятельности за отчетный период;

согласования размера оплаты труда председателю объединения собственников имущества.

принятия решения о выборе объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства либо делегирования такого полномочия совету дома;

ликвидация объединения;

иные вопросы, связанные с управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума.

Протоколы собраний хранятся у председателя объединения собственников имущества. При формировании электронного документа хранение протоколов собраний производится в соответствии с законом "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".

Копии протоколов собраний представляются по требованию собственника квартиры, нежилого помещения либо жилищной инспекции в течение пяти рабочих дней.

Предусматривается, что председатель ОСИ собственников имущества избирается на собрании из числа собственников квартир, нежилых помещений сроком на один год.

При этом члены семьи собственника квартиры, нежилого помещения (супруг, супруга), совместные или одного из супругов дети (в том числе усыновленные), родители и родители супруга, постоянно проживающие с собственником квартиры, нежилого помещения, также могут быть избраны в качестве председателя ОСИ с предоставлением подтверждающих документов.

Также расширены функции председателя ОСИ.

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Кроме ранее утвержденных добавлены новые. Так, он должен будет:



размещать в общедоступных местах информацию о принятых собранием и советом дома решениях и иную информацию;

заключать и исполнять договоры об оказании услуг с субъектами сервисной деятельности по решению совета дома;



представлять по письменному требованию в течение 15 календарных дней собственнику квартиры, нежилого помещения, одному из членов совета дома или одному из членов ревизионной комиссии копии финансовой документации (первичные учетные документы, финансовая отчетность, документы, связанные с операциями по текущему и сберегательному счетам) по ежемесячным и годовым отчетам по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума в бумажном или электронном виде;

предоставлять информацию, в том числе функционирования объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

на основании решения собрания или на основании решения совета дома заключать договор с управляющим многоквартирного жилого дома или управляющей компании по управлению объекта кондоминиума;

Кроме того, говорится, что при непогашении собственником квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки задолженности по платежам председатель ОСИ либо на основании доверенности управляющий многоквартирным жилым домом, либо управляющая компания, вправе обратиться к нотариусу или в суд о взыскании задолженности по истечении трех месяцев после установленной даты платежа.

Вместе с тем внесено дополнение, что членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны члены семьи председателя объединения собственников имущества или совета дома. Также они не могут быть избраны членами совета дома.

Также расширены функции Совета дома.

Кроме ранее утвержденых добавлены новые. Теперь он сможет:

принимать решение о выборе управляющего многоквартирным жилым домом или управляющей компании, при условии делегирования собранием таких полномочий совету дома сроком на один год ;



; координировать деятельность ОСИ, управляющего многоквартирным жилым домом или управляющей компании;

рассматривать не более 5 рабочих дней проекты годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума и передачу проекта годовой сметы расходов на утверждение собранию.

принимать решения о выборе субъектов сервисной деятельности при условии делегирования собранием такого полномочия совету дома;

принимать решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения или третьим лицам части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду) при условии делегирования собранием такого полномочия совету дома;

принимать решения о выборе объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства при условии делегирования собранием такого полномочия совету дома;

При этом решение совета дома по вопросам, входящим в его компетенцию, принимается простым большинством голосов членов совета дома, оформляется протоколом, который подписывается членами совета дома.

Решение совета дома является обязательным для исполнения председателем объединения собственников имущества, доверенным лицом простого товарищества, управляющим многоквартирным жилым домом или управляющей компанией, собственниками квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок.

В документе также преудсмотрено расширение функций жилищной инспекции.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 декабря.

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