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Молодежный лагерь для студентов и волонтеров организовали в Костанайской области

Молодежный лагерь для студентов и волонтеров организовали в Костанайской области Фото: УОР Костанайской области
В течение трех дней будет работать выездной лагерь в Лисаковске в рамках проекта "Организация комплекса мероприятий по продвижению государственной молодежной политики и поддержке инициативной и талантливой молодежи.

Организаторами в лице Управления общественного развития Костанайской области специально для этого приглашены областные и республиканские спикеры, которые дадут свои мастер-классы и помогут молодежи более детально разобраться в продвижении их инициатив в общество.

Молодежный лагерь для студентов и волонтеров организовали в Костанайской области

Фото: УОР Костанайской области

"Главная цель данного мероприятия – это консолидация и объединение активной молодежи региона, в том числе и работающей, которые в течение нескольких дней будут работать в рамках областного лагеря", – рассказал заместитель руководителя Управления общественного развития Костанайской области Абылайхан Какенов.
Молодежный лагерь для студентов и волонтеров организовали в Костанайской области

Фото: УОР Костанайской области

По его словам, это делается для того, чтобы молодые люди могли не только разработать свои идеи, но и получить новые знания.

"Среди приглашенных спикеров хотелось бы выделить таких, как директор корпоративного благотворительного фонда "Болашак" Азамат Божаков, PR-менеджер и SMM-специалист республиканского объединения "Жастар рухы" Акерке Искандерова".Абылайхан Какенов
Молодежный лагерь для студентов и волонтеров организовали в Костанайской области

Фото: УОР Костанайской области

Стоит отметить, что в рамках лагеря запланированы различные диалоговые площадки, на которых будут рассматриваться различные темы, волнующие молодежь.

Молодежный лагерь для студентов и волонтеров организовали в Костанайской области

Фото: УОР Костанайской области

По итогам лагеря будут разработаны новые планы по совместной работе молодежи в рамках государственной политики, которые будут реализованы в ближайшее время.

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Костанайская область Лисаковск
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