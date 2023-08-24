Молодежный лагерь для студентов и волонтеров организовали в Костанайской области

В течение трех дней будет работать выездной лагерь в Лисаковске в рамках проекта "Организация комплекса мероприятий по продвижению государственной молодежной политики и поддержке инициативной и талантливой молодежи.

Организаторами в лице Управления общественного развития Костанайской области специально для этого приглашены областные и республиканские спикеры, которые дадут свои мастер-классы и помогут молодежи более детально разобраться в продвижении их инициатив в общество.

Фото: УОР Костанайской области

"Главная цель данного мероприятия – это консолидация и объединение активной молодежи региона, в том числе и работающей, которые в течение нескольких дней будут работать в рамках областного лагеря", – рассказал заместитель руководителя Управления общественного развития Костанайской области Абылайхан Какенов.

Фото: УОР Костанайской области

По его словам, это делается для того, чтобы молодые люди могли не только разработать свои идеи, но и получить новые знания.

"Среди приглашенных спикеров хотелось бы выделить таких, как директор корпоративного благотворительного фонда "Болашак" Азамат Божаков, PR-менеджер и SMM-специалист республиканского объединения "Жастар рухы" Акерке Искандерова". Абылайхан Какенов

Фото: УОР Костанайской области

Стоит отметить, что в рамках лагеря запланированы различные диалоговые площадки, на которых будут рассматриваться различные темы, волнующие молодежь.

Фото: УОР Костанайской области

По итогам лагеря будут разработаны новые планы по совместной работе молодежи в рамках государственной политики, которые будут реализованы в ближайшее время.