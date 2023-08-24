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Аким Актобе встретился с жителями двух аварийных домов

Аким Актобе встретился с жителями двух аварийных домов Фото: пресс-служба акимата Актобе
Градоначальник Актобе Азамат Бекет встретился с жителями домов массива Есет батыра, которые признаны аварийными. Всего помощь потребовалась жителям двух домов из 48 квартир.

Аким города Актобе Азамат Бекет встретился с жителями домов массива Есет батыра, которые признаны аварийными, сообщает пресс-служба городского акимата.

Всего помощь потребовалась жителям двух домов из 48 квартир. Они согласились на предоставление жилья в первом микрорайоне жилого массива имени Есет батыра в строящемся 150-квартирном доме №51. Однако сейчас жители обеспокоены тем, что строительство этого дома замедлилось.

Руководство подрядной организации пообещало завершить и сдать дом 20 сентября. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке квартир и покраске фасада. Аким города на встрече с жителями предупредил подрядчика, что он должен сдержать свое обещание и потребовал завершения строительства в указанный срок. После завершения строительства начнутся работы по благоустройству двора.

По двум указанным аварийным домам сейчас идет судебный процесс. Отдел строительства подал в суд на ТОО "Машат", проводившее строительно-монтажные работы, с требованием полного возмещения ущерба. Иски также поданы в отношении организаций, проводивших технический и авторский надзор, автора проекта.

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