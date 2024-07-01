В Актобе начали демонтаж аварийных домов
По данным пресс-службы областного акимата, эти объекты представляют опасность для проживающих рядом людей, поскольку могут рухнуть в любой момент. Пока в планах снос 75 аварийных домов, жители которых уже стали обладателями новых квартир. Земли под снесенными домами будут возвращены в госфонд.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
На территории садоводческого коллектива "Новостройка" уже снесли три дома. Все они повреждены во время паводков.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
До сноса домов их собственникам дали месяц, чтобы забрать сохранившееся имущество. Также им разрешили забрать строительные материалы во время демонтажа.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Днями ранее мы сообщали, что пострадавшие от паводков жители регионов также участвуют в строительстве новых домов.