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В Актобе начали демонтаж аварийных домов

Трещины на домах, последствия землетрясения, трещина, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 06:26 Фото: pexels
В Актобе начаты работы по демонтажу домов, признанных аварийными из-за паводка, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы областного акимата, эти объекты представляют опасность для проживающих рядом людей, поскольку могут рухнуть в любой момент. Пока в планах снос 75 аварийных домов, жители которых уже стали обладателями новых квартир. Земли под снесенными домами будут возвращены в госфонд.

Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 06:26

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

На территории садоводческого коллектива "Новостройка" уже снесли три дома. Все они повреждены во время паводков.

Дом, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 06:26

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

До сноса домов их собственникам дали месяц, чтобы забрать сохранившееся имущество. Также им разрешили забрать строительные материалы во время демонтажа.

Дом, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 06:26

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Днями ранее мы сообщали, что пострадавшие от паводков жители регионов также участвуют в строительстве новых домов.

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