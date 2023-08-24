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Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая

Уборка урожая Фото: primeminister.kz
Сельхозтоваропроизводители Акмолинской области начали работы по уборке урожая.

В текущем году в Акмолинской области планируется провести уборку сельскохозяйственных культур на площади 5,3 млн гектар, сообщает пресс-служба акимата области.​

"Основная часть посевных площадей отведена на зерновые – это 4,9 млн гектар. Уборка масличных культур будет произведена на площади 198 тыс. га, кормовых на площади 223,4 тыс. га. Планируется собрать картофель на площади более 13 тыс. га и овощей 2 тыс. га", – рассказал руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений Кенеш Алимжанов.

​Сегодня к уборке урожая приступили фермеры всех 20 районов Акмолинской области. В посевной кампании участвуют 29 тысяч зерноуборочных комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей, а также 2,6 тыс. жаток. В этом году приобретено более 1,5 тыс. единиц сельхозтехники на сумму 43,7 млрд тенге.

На 23 августа 2023 года скошено зерновых и зернобобовых культур более 300 тыс. га. К слову, Акмолинская область производит четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы. Это крупнейший зерновой клин в республике. При этом область полностью обеспечивает внутренние потребности в зерне, семенах и кормах.

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