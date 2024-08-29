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Аграрии Акмолинской области приступили к уборке урожая

Аграрии Акмолинской области приступили к уборке урожая, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 12:42 Фото: УВП Акмолинской области
В регионе, производящем четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы, планируют собрать рекордный урожай. По данным местных властей, только за первый день уборочной страды собрана пшеница на 41 тысяче гектаров полей.

По предварительным данным сельхозтоваропроизводителей, валовый сбор зерна составит 5,2 млн тонн при средней урожайности 11,2 ц/га. В некоторых хозяйствах, таких как ТОО "Шуйское" Атбасарского района, этот показатель составляет 25 центнеров с гектара.

Всего в области предстоит провести уборку на площади 5,4 млн га, из которых зерновые составляют 4,7 млн га.

Примут урожай 65 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей вместимостью более 4 млн тонн и располагаемые сельхозпроизводителями зернохранилища на 2,8 млн тонн.

На проведение уборочных работ выделено 83 тыс. тонн гарантированного объема дизельного топлива. Большая работа проведена и по подготовке сельскохозяйственной техники. В уборке урожая текущего года задействовано порядка 9 тыс. единиц зерноуборочной техники, более половины из которых – современные высокопроизводительные комбайны.

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