Аграрии Акмолинской области приступили к уборке урожая
По предварительным данным сельхозтоваропроизводителей, валовый сбор зерна составит 5,2 млн тонн при средней урожайности 11,2 ц/га. В некоторых хозяйствах, таких как ТОО "Шуйское" Атбасарского района, этот показатель составляет 25 центнеров с гектара.
Всего в области предстоит провести уборку на площади 5,4 млн га, из которых зерновые составляют 4,7 млн га.
Примут урожай 65 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей вместимостью более 4 млн тонн и располагаемые сельхозпроизводителями зернохранилища на 2,8 млн тонн.
На проведение уборочных работ выделено 83 тыс. тонн гарантированного объема дизельного топлива. Большая работа проведена и по подготовке сельскохозяйственной техники. В уборке урожая текущего года задействовано порядка 9 тыс. единиц зерноуборочной техники, более половины из которых – современные высокопроизводительные комбайны.