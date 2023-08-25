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Законодательство РК

Какое наказание грозит в Казахстане за нападение на полицейского

Какое наказание грозит в Казахстане за нападение на полицейского Фото: Zakon.kz
В МВД РК рассказали, что бывает за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, с начала года зарегистрировано уже 146 фактов применения насилия в отношении представителя власти, по которым 109 человек осуждены к различным мерам наказания, 19 из них лишены свободы.

За неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа судами привлечено 1699 лиц к административной ответственности, в том числе 792 правонарушителя подвергнуты аресту. 

Как отметил заместитель председателя КАП МВД РК Ренат Зулхаиров, спасая жертву от домашнего агрессора, сотрудники порой рискуют своей жизнью и здоровьем.

"Органы внутренних дел работают в целях обеспечения общественного правопорядка, то есть вашей безопасности. В этой связи прошу не допускать оскорблений в адрес сотрудников полиции и не препятствовать им при исполнении их служебных обязанностей. За это предусмотрена уголовная и административная ответственность от крупного штрафа (2000 МРП) до лишения свободы сроком до 7 лет. В свою очередь граждане имеют право обжаловать действия сотрудников полиции".Ренат Зулхаиров


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