Общество

В Алматы жестко напомнили о наказании за агрессию к полицейским

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 14:14 Фото: primeminister.kz
В Департаменте полиции (ДП) Алматы заявляют, что в городе выросло число фактов неповиновения законным требованиям сотрудников полиции, а также случаев оскорблений и физического противодействия при исполнении ими служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка подчеркивают, что достаточно часто задержанные заявляют, что не знали о правовых последствиях своих действий.

Это и послужило причиной того, что в ДП подготовили видеоролик разъяснительного характера.

"Неповиновение законному требованию сотрудника полиции влечет административную ответственность, публичное оскорбление представителя власти является правонарушением, а применение насилия либо угроза его применения в отношении сотрудника полиции квалифицируется как уголовное преступление и может повлечь реальное лишение свободы".Пресс-служба ДП Алматы

Глава управления специальной и профессиональной подготовки ДП Алматы Ерлан Абсадык также заявляет, что любое сопротивление, агрессия или попытка унижения – это не "эмоции", а правовая оценка, которая влечет конкретные последствия.

По его словам, подавляющее большинство граждан соблюдают закон и взаимодействуют с полицией корректно, однако единичные агрессивные проявления требуют принципиальной правовой реакции.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 14:14
В Алматы прошла операция по выдворению иностранцев

Также чуть ранее в полиции рассказывали, что в Алматы участились случаи мошенничества через SMS с номера 1414. Правоохранители просят срочно усилить бдительность.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
