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Казахстанские школьники будут учиться до 25 мая

Казахстанские школьники будут учиться до 25 мая Фото: primeminister.kz
Казахстанским школьникам вернули прежний срок обучения, сообщает Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова считает, что решение министерства было оправданным, но поспешным.

"В этой связи полагаю правильным вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая", – сказала на августовском совещании учителей заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.

По ее словам, в течение предстоящего учебного года нужно провести необходимую подготовительную работу, включая адаптацию учебной программы, и вернуться к вопросу продления учебного года до 36 недель после 2025 года.

Тамара Дуйсенова высказала свое мнение по поводу продления учебного года до 36 недель.

"По этому вопросу очень много нареканий в обществе и предложений со стороны педагогического сообщества. Это нужно признать", – сказала она. 

По ее словам, это мировая практика, но для внедрения таких нововведений всегда требуется более тщательная подготовка.

В этом году школьники закончили учиться 31 мая. 

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