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Понижение температуры и сильные дожди: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Понижение температуры и сильные дожди: прогноз погоды в Казахстане на выходные Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие дни в стране синоптики прогнозируют дожди с грозами, градом, а также порывистым ветром.

"В зоне сильных осадков 26-28 августа окажутся западные, восточные, северо-западные регионы, 27-28 августа – северные, центральные и южные регионы страны", – рассказали синоптики. 

По Казахстану ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

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