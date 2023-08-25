Понижение температуры и сильные дожди: прогноз погоды в Казахстане на выходные
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.
В ближайшие дни в стране синоптики прогнозируют дожди с грозами, градом, а также порывистым ветром.
"В зоне сильных осадков 26-28 августа окажутся западные, восточные, северо-западные регионы, 27-28 августа – северные, центральные и южные регионы страны", – рассказали синоптики.
По Казахстану ожидается постепенное понижение температуры воздуха.
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