Понижение температуры и сильные дожди: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Фото: pxhere

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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