Понижение температуры воздуха, мокрый снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 5-7 сентября
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей части страны синоптики прогнозируют дождливую, прохладную погоду с грозами и порывистым ветром.
"На севере, востоке и юго-востоке РК временами ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана – осадки, 5 сентября временами сильный дождь и мокрый снег", – рассказали синоптики.
На северо-западе, севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы – туман.
Температура воздуха на севере, северо-западе, в центре страны в ночные часы ожидаются в пределах 2-10 тепла, днем ожидается небольшое повышение до 10-20 тепла.
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