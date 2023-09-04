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Понижение температуры воздуха, мокрый снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 5-7 сентября

Понижение температуры воздуха, мокрый снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 5-7 сентября Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей части страны синоптики прогнозируют  дождливую, прохладную погоду с грозами и порывистым ветром.

"На севере, востоке и юго-востоке РК временами ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана – осадки, 5 сентября временами сильный дождь и мокрый снег", – рассказали синоптики. 

На северо-западе, севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы – туман.

Температура воздуха на севере, северо-западе, в центре страны в ночные часы ожидаются в пределах 2-10 тепла, днем ожидается небольшое повышение до 10-20 тепла.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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