Заморозки, ливень и сильный ветер ожидаются в 12 регионах Казахстана в субботу

В Астане и 11 областях страны объявлено штормовое предупреждение на 23 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ветер северо-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, востоке, днем на юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается гроза.



На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер западный, северо-западный, днем на северо-востоке области порывы 18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман, днем – гроза.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -1.

На юге Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, юге Абайской области ожидается гроза, днем – град. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. В горных районах области осадки, днем временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, востоке, юге области – гроза, днем – град. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1.



Днем на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.



Ночью на востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе, западе, юге области – туман. Ветер северо-западный, северный, ночью на севере, востоке, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

