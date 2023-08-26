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Осквернителя скал в уникальном каньоне Мангистау ищут полицейские

Осквернителя скал в уникальном каньоне Мангистау ищут полицейские Фото: скриншот с видео
Полицейские Мангистауской области разыскивают мужчину, который попал на видео во время осквернения стен уникального ажурного каньона Ыбыкты сай. Какие меры будут к нему применены пока не уточняется, сообщает Zakon.kz.

Видео с неизвестным мужчиной, который с помощью строительных инструментов выдалбливает надпись на скале в каньоне Ыбыкты сай, разместил один из жителей Мангистау. Мужчину крайне возмутил поступок неизвестного, передает InAktau.

"Эти камни формировались ветром и водой миллионы лет, а этот мужик с помощью отвертки и молотка пытается оставить себя в истории (ну как еще побаловать свое непомерное эго). Не понимаю, почему "операторы" просто стояли и снимали, как этот вандал делал свое дело. Если бы вместо этих операторов был бы я, то я немедленно отобрал эти инструменты, зафиксировал бы госномера автомашин, на которых они приехали, и передал бы в правоохранительные органы", – написал в своем посте житель региона Азамат Сарсенбаев.

После публикации в департаменте полиции отреагировали на акт осквернения уникального каньона. Стало известно, что сотрудники внутренних органов разыскивают неизвестного. Однако в полиции пока не сообщили какая ответственность грозит мужчине.

Стоит отметить, что в январе 2023 года власти ужесточили ответственность за вандализм. Из-за участившихся случаев в МВД приняли решение снизить порог ущерба, при котором наступает уголовная ответственность за правонарушение.

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