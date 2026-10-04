Мужчина вырезал надпись на скале в уникальном ущелье Мангистау

В ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау на видео попал мужчина, который вырезал надпись на скале. Кадры вызвали возмущение пользователей соцсетей, сообщает Zakon.kz.

На записи видно, как мужчина неизвестным предметом наносит надпись на поверхность скалы. При этом рядом находятся другие люди, пишет Lada.kz.

В комментариях пользователи призвали установить личность мужчины и привлечь его к ответственности. Некоторые обратили внимание, что очевидцы не попытались его остановить.

"Столько народу, и никто не остановил", – написал один из комментаторов.

Другие пользователи предположили, что нарушителя вскоре найдут и привлекут к ответственности.

На момент публикации полиция не сообщала, установлена ли личность мужчины и проводится ли проверка по этому факту.

Ранее МВД усилило работу по пресечению осквернения зданий и незаконного нанесения граффити.