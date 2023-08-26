В ЗКО лучшие менеджеры в сфере образования

По оценке министерства просвещения РК лучшими менеджерами в сфере образования признаны педагоги ЗКО, сообщает Zakon.kz.

"Справедливый Казахстан: качественное образование, честное поколение, успешная нация" – под таким девизом по всей стране прошла республиканская конференция педагогических работников "Тамыз – 2023". В онлайн-режиме в конференции приняли участие свыше 12 тысяч педагогов Казахстана, а для каждого региона было выбрано свое направление.



В Западно-Казахстанской области главной темой обсуждения стал менеджмент в образовании. Выбор не случаен, наш регион признан лучшим по стране в управлении образовательным процессом. На конференции поднимались самые актуальные проблемы дошкольного, школьного, технического средне-профессионального и высшего образования, вопросы инклюзивного обучения и охраны прав детей. В работе приняли участие аким области Нариман Турегалиев, руководители всех образовательных организаций региона, представители НАО им. Ы.Алтынсарина, АОО "НИШ", члены Национального курултая при президенте Республики Казахстан, ветераны педагогического труда, депутаты, общественные деятели, СМИ.

Фото: акимат ЗКО

Пленарное заседание единого республиканского августовского совещания педагогических работников прошло в режиме телемоста со всеми регионами Казахстана. В ходе заседания выступили министр просвещения РК Гани Бейсембаев и заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дуйсенова. Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил слова поздравления участникам республиканского августовского совещания работников образования, которые в прямом эфире зачитала Т.Дуйсенова. Педагоги региона обсудили направления повышения эффективности управления в области образования, вопросы подготовки современных управленцев, роль Национального курултая в возрождении исторического сознания и основные тенденции управления учреждениями образования.

Фото: акимат ЗКО

Аким области Нариман Турегалиев поздравил педагогическое сообщество с началом нового учебного года и отметил, что поддержка развития сферы образования, учителей и учеников – одна из главных задач. Всего в области 766 образовательных учреждений, из них 149 частных. Свыше 118 тысяч учеников учатся в 378 общеобразовательных школах. В 2022 году на капитальный ремонт 19 объектов образования выделены средства в размере 4 543,1 млн тенге, из них 15 объектов образования – по программе "Ауыл - ел бесігі". На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 13 объектов образования – 9 школ, центр дополнительного образования, школа-интернат и 2 колледжа.

Фото: акимат ЗКО

"В области насчитывается 9 трехсменных школ, 12 аварийных школ. В данный момент по области ведется строительство 23 школ из всех источников финансирования. За счет бюджетных средств ведется строительство 8 школ, 15 школ строятся в 7 районах области в рамках социальных обязательств компании КПО 18 школ планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. По проекту "Комфортная школа" в области запланировано строительство 18 школ на 16 200 мест на 2023-2025 годы. Из них строительство 9 школ планируется начать в текущем году и завершить в 2024 году, остальные начать в 2024 году. На сегодняшний день начато строительство 5 школ", – рассказал глава региона.

В текущем году бюджет сферы образования региона составил 165,3 млрд. тенге, 76,7% бюджета идет на оплату труда. Как отметила руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева, выполняя поручения главы государства, на модернизацию школ выделено 1108,6 млн тенге.

Фото: акимат ЗКО

"Одной из важных задач в регионе является сокращение разрыва в качестве обучения между городскими и сельскими школами. Из 367 государственных школ – 306 школ, более 83 %, расположены в сельской местности, из них 217 малокомплектных школ. В школах области работают более 15 тысяч педагогов. В 2022 году проведена ротация 70 руководителей организаций образования, в текущем году – 13 директоров школ", – рассказала А.Мынбаева.

На развитие дошкольного образование в регионе выделено 25,9 млрд. тенге. Дети дошкольного возраста из социально уязвимых семей обеспечены бесплатным питанием в дошкольных организациях. На обеспечение безопасности образовательных учреждений направлено 511 млн. теге. Для качественной организации ежедневных перевозок школьников и обновления автотранспорта из республиканского бюджета выделены средства на покупку в лизинг 54 автобусов. В 34 организациях технического и профессионального образования обучаются свыше 17 тысяч человек, из которых более 11 тысяч человек учатся по образовательному гранту. В 2022 году доля трудоустроенных выпускников ТиПО составила 79,2%.

В ходе проведения секционных заседаний конференции педагоги области обсудили современные тренды в управлении образованием, затронули вопросы профессиональных компетенций и востребованности в новой парадигме образовательного процесса. В каждой сфере сегодня очень много нововведений, о которых нужно знать педагогу.