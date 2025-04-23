Дорожную карту по развитию конкуренции в сфере образования утвердили в РК
Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения и Агентство по защите и развитию конкуренции 17 апреля 2025 года утвердили Дорожную карту по развитию конкуренции в сфере образования, сообщает Zakon.kz.
Дорожная карта направлена на решение следующих задач:
- Устранение барьеров.
- Снижение государственного участия.
- Предоставление равного доступа и исключение неравных условий.
В частности, планируются следующие мероприятия:
- Цифровизация и автоматизация процесса отбора поставщиков для реализации государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей.
- Реализация проекта персонифицированного финансирования по получателям услуг в организациях дошкольного образования.
- Своевременное обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников организаций образования.
- Формирование перечня организаций образования, передаваемых в доверительное управление.
- Дополнение комплексного плана приватизации организациями образования, подлежащих приватизации.
- Обеспечение бесплатным горячим питанием начальных классов в частных организациях образования наравне с государственными организациями образования..
- Развитие сети частных школ.
- Разработка Правил отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, курсов профессионального мастерства и спортивных соревнований.
- Внедрение дифференцированного подушевого финансирования в организациях технического и профессионального образования.
Указывается, что реализация мероприятий дорожной карты позволит создать равные условия для организаций образования вне зависимости от форм собственности и защиты прав детей.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования.
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