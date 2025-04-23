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Право

Дорожную карту по развитию конкуренции в сфере образования утвердили в РК

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 10:03 Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения и Агентство по защите и развитию конкуренции 17 апреля 2025 года утвердили Дорожную карту по развитию конкуренции в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

Дорожная карта направлена на решение следующих задач:

  1. Устранение барьеров.
  2. Снижение государственного участия.
  3. Предоставление равного доступа и исключение неравных условий. 

В частности, планируются следующие мероприятия:

  • Цифровизация и автоматизация процесса отбора поставщиков для реализации государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей.
  • Реализация проекта персонифицированного финансирования по получателям услуг в организациях дошкольного образования.
  • Своевременное обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников организаций образования.
  • Формирование перечня организаций образования, передаваемых в доверительное управление.
  • Дополнение комплексного плана приватизации организациями образования, подлежащих приватизации.
  • Обеспечение бесплатным горячим питанием начальных классов в частных организациях образования наравне с государственными организациями образования..
  • Развитие сети частных школ.
  • Разработка Правил отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, курсов профессионального мастерства и спортивных соревнований.
  • Внедрение дифференцированного подушевого финансирования в организациях технического и профессионального образования.

Указывается, что реализация мероприятий дорожной карты позволит создать равные условия для организаций образования вне зависимости от форм собственности и защиты прав детей.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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