"Город, которого нет": алматинский коммунальщик растрогал казахстанцев

В социальных сетях гуляет видео с самородком из Алматы, который довел до слез казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что ролик неделю назад опубликовала в TikTok жительница Алматы – пользовательница под ником irisha_molodost. На кадрах предположительно работник коммунальных служб города играет на пианино и исполняет известную песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет":

"... вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют, Где наверняка помнят и ждут? День за днем, то теряя, то путая след, Я иду в этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, Как вечный знак забытых истин! Мне до него последний шаг, И этот шаг длиннее жизни! Кто ответит мне, что судьбой дано? Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет, Я найду этот город, которого нет! Там для меня горит очаг, Как вечный знак забытых истин! Мне до него последний шаг, И этот шаг длиннее жизни!"

По словам автора, мужчину она снимала на видео 19 августа.

"Если следующий раз встречу, обязательно пообщаюсь", – пообещала комментаторам алматинка.

Пользователей Казнета растрогало то, как мужчина исполнил песню:

"Я поплакала".

"Руки помнят все".

"Прочитано от себя, браво!"

"Жаль что так, жаль очень".

"Почему-то я прослезилась".

"Сколько талантов среди казахов!"

"Как он спел, с такой болью, до слез".

"Я плачу, до глубины услышала смысл этой песни".

"Пусть этому человеку повезет в жизни! Благополучия ему".

"Боже мой! Ведь это не каждому дано! Очень жаль мужчину".

"Аж плакать хочется. Как будто мужчина поет о своей жизни".

"Судьба такая жестокая. Давайте поддержим, люди. Музыка у него в душе".

"Сразу видно – музыкальное образование у него, может даже консерватория".

"Давайте найдем его! Поможем. Это же для него шанс выбраться и найти этот город".

"Молодец, через песню душу открывает свою. Пусть у тебя все будет так, как ты мечтал".

"Судьба играет жизнями людей... Убирает улицы... А мог бы быть преподавателем в муз.школе".

"Сколько же людей, которые ищут город, которого нет? Столько боли в голосе. Молодец. Спасибо".

"Очень жалко, такие таланты у нас в стране пропадают. Не то что те, которые поют под фонограмму".

"Очень неожиданно! Человека надо оценивать не по внешности и одежде! Душевно сыграл и спел, молодец!"

"Что у него там в душе... одному богу известно... Но за душу взял... Такое ощущение, что он спел о своей жизни... Как потерялся, ища город, которого нет..."

"Вот и коротко о главном, что в большинстве своем люди делают свои суждения лишь по внешности... А внутри человека – целый мир, и у всех он разный!"

Из комментариев стало известно, что мужчину зовут Бахтияр. Он является выпускником Жетысуского государственного университета (ЖГУ) им. И. Жансугурова, но работает на железнодорожном вокзале "Алматы-2":

"Он на ж/д вокзал №2 работает!"

"Он учился со мной на 2 или 3 курса ниже в ЖГУ на музфаке".

"Бахтияр, супер!... Он учился в Жубановской школе, в ЖГУ в музыкальном факультете, имеет высшее музыкальное образование... Талант... Его учителем был профессор Нуралиев".

Также казахстанцы поблагодарили автора видеоролика Ирину "за открытие таланта".

К моменту написания данного материала видео просмотрели более 240,4 тыс. раз, лайкнули свыше 12,2 тыс. раз. И это с учетом того, что на страницу алматинки подписаны чуть более 6,4 тыс. человек.

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