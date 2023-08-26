Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Город, которого нет": алматинский коммунальщик растрогал казахстанцев

"Город, которого нет": алматинский коммунальщик растрогал казахстанцев Фото: скриншот видео
В социальных сетях гуляет видео с самородком из Алматы, который довел до слез казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что ролик неделю назад опубликовала в TikTok жительница Алматы – пользовательница под ником irisha_molodost. На кадрах предположительно работник коммунальных служб города играет на пианино и исполняет известную песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет":

"... вижу город, которого нет.

Где легко найти страннику приют,

Где наверняка помнят и ждут?

День за днем, то теряя, то путая след,

Я иду в этот город, которого нет.

Там для меня горит очаг,

Как вечный знак забытых истин!

Мне до него последний шаг,

И этот шаг длиннее жизни!

Кто ответит мне, что судьбой дано?

Пусть об этом знать не суждено.

Может быть, за порогом растраченных лет,

Я найду этот город, которого нет!

Там для меня горит очаг,

Как вечный знак забытых истин!

Мне до него последний шаг,

И этот шаг длиннее жизни!"

По словам автора, мужчину она снимала на видео 19 августа.

"Если следующий раз встречу, обязательно пообщаюсь", – пообещала комментаторам алматинка.

Пользователей Казнета растрогало то, как мужчина исполнил песню:

  • "Я поплакала".
  • "Руки помнят все".
  • "Прочитано от себя, браво!"
  • "Жаль что так, жаль очень".
  • "Почему-то я прослезилась".
  • "Сколько талантов среди казахов!"
  • "Как он спел, с такой болью, до слез".
  • "Я плачу, до глубины услышала смысл этой песни".
  • "Пусть этому человеку повезет в жизни! Благополучия ему".
  • "Боже мой! Ведь это не каждому дано! Очень жаль мужчину".
  • "Аж плакать хочется. Как будто мужчина поет о своей жизни".
  • "Судьба такая жестокая. Давайте поддержим, люди. Музыка у него в душе".
  • "Сразу видно – музыкальное образование у него, может даже консерватория".
  • "Давайте найдем его! Поможем. Это же для него шанс выбраться и найти этот город".
  • "Молодец, через песню душу открывает свою. Пусть у тебя все будет так, как ты мечтал".
  • "Судьба играет жизнями людей... Убирает улицы... А мог бы быть преподавателем в муз.школе".
  • "Сколько же людей, которые ищут город, которого нет? Столько боли в голосе. Молодец. Спасибо".
  • "Очень жалко, такие таланты у нас в стране пропадают. Не то что те, которые поют под фонограмму".
  • "Очень неожиданно! Человека надо оценивать не по внешности и одежде! Душевно сыграл и спел, молодец!"
  • "Что у него там в душе... одному богу известно... Но за душу взял... Такое ощущение, что он спел о своей жизни... Как потерялся, ища город, которого нет..."
  • "Вот и коротко о главном, что в большинстве своем люди делают свои суждения лишь по внешности... А внутри человека – целый мир, и у всех он разный!"

Из комментариев стало известно, что мужчину зовут Бахтияр. Он является выпускником Жетысуского государственного университета (ЖГУ) им. И. Жансугурова, но работает на железнодорожном вокзале "Алматы-2":

  • "Он на ж/д вокзал №2 работает!"
  • "Он учился со мной на 2 или 3 курса ниже в ЖГУ на музфаке".
  • "Бахтияр, супер!... Он учился в Жубановской школе, в ЖГУ в музыкальном факультете, имеет высшее музыкальное образование... Талант... Его учителем был профессор Нуралиев".

Также казахстанцы поблагодарили автора видеоролика Ирину "за открытие таланта".

К моменту написания данного материала видео просмотрели более 240,4 тыс. раз, лайкнули свыше 12,2 тыс. раз. И это с учетом того, что на страницу алматинки подписаны чуть более 6,4 тыс. человек.

Материал по теме

"Разборки" столичных дворников умилили пользователей Казнета

Примерно четыре месяца назад Zakon.kz писал о "разборках" столичных дворников, которые умилили пользователей Казнета. Ролик в соцсетях опубликовали в конце апреля 2023 года. В нем работники коммунальных служб в одном из дворов Астаны "выясняли отношения" – они кидались друг в друга снегом.

Читайте также

Карагандинский зоопарк показал подрастающих тигрят

Динара Халдарова
Интересное Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
прогноз погоды на последнюю неделю августа
Погода в Алматы в последнюю неделю августа: дождь и похолодание
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления