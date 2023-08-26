"Город, которого нет": алматинский коммунальщик растрогал казахстанцев
Оказалось, что ролик неделю назад опубликовала в TikTok жительница Алматы – пользовательница под ником irisha_molodost. На кадрах предположительно работник коммунальных служб города играет на пианино и исполняет известную песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет":
"... вижу город, которого нет.
Где легко найти страннику приют,
Где наверняка помнят и ждут?
День за днем, то теряя, то путая след,
Я иду в этот город, которого нет.
Там для меня горит очаг,
Как вечный знак забытых истин!
Мне до него последний шаг,
И этот шаг длиннее жизни!
Кто ответит мне, что судьбой дано?
Пусть об этом знать не суждено.
Может быть, за порогом растраченных лет,
Я найду этот город, которого нет!
Там для меня горит очаг,
Как вечный знак забытых истин!
Мне до него последний шаг,
И этот шаг длиннее жизни!"
По словам автора, мужчину она снимала на видео 19 августа.
"Если следующий раз встречу, обязательно пообщаюсь", – пообещала комментаторам алматинка.
Пользователей Казнета растрогало то, как мужчина исполнил песню:
- "Я поплакала".
- "Руки помнят все".
- "Прочитано от себя, браво!"
- "Жаль что так, жаль очень".
- "Почему-то я прослезилась".
- "Сколько талантов среди казахов!"
- "Как он спел, с такой болью, до слез".
- "Я плачу, до глубины услышала смысл этой песни".
- "Пусть этому человеку повезет в жизни! Благополучия ему".
- "Боже мой! Ведь это не каждому дано! Очень жаль мужчину".
- "Аж плакать хочется. Как будто мужчина поет о своей жизни".
- "Судьба такая жестокая. Давайте поддержим, люди. Музыка у него в душе".
- "Сразу видно – музыкальное образование у него, может даже консерватория".
- "Давайте найдем его! Поможем. Это же для него шанс выбраться и найти этот город".
- "Молодец, через песню душу открывает свою. Пусть у тебя все будет так, как ты мечтал".
- "Судьба играет жизнями людей... Убирает улицы... А мог бы быть преподавателем в муз.школе".
- "Сколько же людей, которые ищут город, которого нет? Столько боли в голосе. Молодец. Спасибо".
- "Очень жалко, такие таланты у нас в стране пропадают. Не то что те, которые поют под фонограмму".
- "Очень неожиданно! Человека надо оценивать не по внешности и одежде! Душевно сыграл и спел, молодец!"
- "Что у него там в душе... одному богу известно... Но за душу взял... Такое ощущение, что он спел о своей жизни... Как потерялся, ища город, которого нет..."
- "Вот и коротко о главном, что в большинстве своем люди делают свои суждения лишь по внешности... А внутри человека – целый мир, и у всех он разный!"
Из комментариев стало известно, что мужчину зовут Бахтияр. Он является выпускником Жетысуского государственного университета (ЖГУ) им. И. Жансугурова, но работает на железнодорожном вокзале "Алматы-2":
- "Он на ж/д вокзал №2 работает!"
- "Он учился со мной на 2 или 3 курса ниже в ЖГУ на музфаке".
- "Бахтияр, супер!... Он учился в Жубановской школе, в ЖГУ в музыкальном факультете, имеет высшее музыкальное образование... Талант... Его учителем был профессор Нуралиев".
Также казахстанцы поблагодарили автора видеоролика Ирину "за открытие таланта".
К моменту написания данного материала видео просмотрели более 240,4 тыс. раз, лайкнули свыше 12,2 тыс. раз. И это с учетом того, что на страницу алматинки подписаны чуть более 6,4 тыс. человек.
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Примерно четыре месяца назад Zakon.kz писал о "разборках" столичных дворников, которые умилили пользователей Казнета. Ролик в соцсетях опубликовали в конце апреля 2023 года. В нем работники коммунальных служб в одном из дворов Астаны "выясняли отношения" – они кидались друг в друга снегом.
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