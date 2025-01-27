Полиция ищет алматинца, который прокатился по городу на капоте автомобиля
Фото: Zakon.kz
В социальной сети распространилось видео, на котором мужчина проехал на капоте автомобиля. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в Алматы по улице Саина, сообщает Zakon.kz.
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.
"Как сообщили в Управлении полиции Бостандыкского района, данный факт имел место по улице Саина в северном направлении, севернее улицы Торайгырова. Объективные обстоятельства дела и личности участников видео устанавливаются. Их действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством РК", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на толпу болельщиков в США.
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