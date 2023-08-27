В Астане и 15 областях страны на понедельник объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах на 28 августа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгиромет".

В Астане ожидается гроза. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза.

Днем на юге Атырауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области –гроза, град. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.



На юге, в горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, на севере-востоке, в центре, горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, в центре Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, в центре, в предгорных районах области – гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Алматы временами ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве – сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере Улытауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области – гроза, днем – град, шквал. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, временами порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем – град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области, днем на юго-западе области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, временами порывы 25 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, в центре области 15-20 м/с. На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области ожидается гроза, днем – град. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем – град.

Ночью на севере, западе, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидается град. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза.



Днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере области 15-20 м/с. На севере, востоке, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау к концу дня ожидается гроза.



Ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидается град. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза.



Ночью в северной половине, днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на юге, западе области 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается гроза.



Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, в горных и предгорных районах области – гроза, в горных районах – град. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

