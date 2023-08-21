Штормовое предупреждение объявлено на вторник в Астане и 15 областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях страны на 22 августа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается гроза.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза.



Днем на западе, юге, севере Атырауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+37. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Карагандинской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гроза.



На юге, в центре Улытауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный на юге, в центре области ожидаются порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+36. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара +35.



Ночью на востоке, в центре Кызылординской области ожидается гроза. На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области сохраняется сильная жара +37. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 16 м/с.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. 22 августа на юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. На севере, западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с.



В горных районах Туркестанский области ожидается гроза. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. На севере, западе, юге, в пустынных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается дождь, временами сильный дождь. Ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке, днем на западе, северо-западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +35. На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный днем на севере, западе области 15-20 м/с.



На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+36. На западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара +35. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза,град. На западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +38+40. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается временами туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере, в центре Алматинской области сохранится сильная жара +35+36. В северной половине Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем сохранится сильная жара +35+36. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

