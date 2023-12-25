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В Китае планируют увеличить число грантов на обучение для казахстанцев

гранты Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
Во время встречи министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек и заместителем министра образования Китайской Народной Республики Сунь Яо стало известно, что в Китае планируют увеличить число грантов на обучение для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран, как развитие межвузовского взаимодействия, академический обмен обучающихся двух дружественных стран, реализация двудипломных и совместных образовательных программ, открытие филиалов ведущих вузов Китая в Казахстане, создание совместного Казахстанско-Китайского научного центра при КазНУ имени аль-Фараби, открытие новых Мастерских Лу-Баня и подготовка педагогов по китайскому языку.

Министр выразил благодарность за тесные взаимоотношения с казахстанскими вузами. Также подробно остановился на открытии филиалов зарубежных вузов в Казахстане, мастерских Китая.

Ранее сообщалось, что Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай.

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