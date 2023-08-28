В Алматы откроются сервисные центры полиции во всех районах города

В МВД РК сообщили об открытии сервисных центров полиции в восьми районах Алматы. Это позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы, сообщает Zakon.kz

Такие сервисные центры снимут нагрузку с имеющихся полицейских фронт-офисов, в них можно получить 55 услуг. Там будут размещены специалисты в области миграции, медиатор, консультант по оказанию юридических услуг, психолог, также будут организованы услуги по защите женщин от насилия, консультации по приёму на учёбу в вузы МВД и на службу в ОВД.

"Сейчас жители и гости Алматы по различным вопросам обращаются во фронт-офисы при районных отделах полиции, что не очень удобно для посетителей и для самих сотрудников. Ведь в эти объекты приходят не только мирные граждане, но и доставляются подозреваемые в совершении преступлений, приходят отмечаться подучётные. Здесь много и трудовых мигрантов. При посещении здания полиции из-за их режимности граждане вынуждены проходить личный досмотр, изымаются сотовые телефоны и обеспечивается обязательное сопровождение", – пояснили в полиции.

В МВД отметили, что все услуги будут оказывать бесплатно.



