Полиция Алматы остановила опасный телефонный колл-центр с иностранцами
Сотрудники Департамента полиции Алматы при координации городской прокуратуры пресекли работу незаконного иностранного call-центра, сообщает Zakon.kz.
Выяснилось, что иностранные граждане при содействии казахстанцев организовали телефонные мошеннические схемы.
Они использовали SIP-номера для многотысячных обманных звонков с целью хищения денег у граждан.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий были выявлены и отключены серверы, обеспечивавшие работу call-центра. Противоправная деятельность полностью прекращена".Пресс-служба прокуратуры Алматы
Досудебное расследование продолжается.
Ранее стало известно, что в Степногорске расследуют уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества. Жертвой аферистов стал 80-летний пенсионер, который по указанию злоумышленников лишился более 12 млн тенге.
