События

Полиция Алматы остановила опасный телефонный колл-центр с иностранцами

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 17:21 Фото: freepik
Сотрудники Департамента полиции Алматы при координации городской прокуратуры пресекли работу незаконного иностранного call-центра, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что иностранные граждане при содействии казахстанцев организовали телефонные мошеннические схемы.

Они использовали SIP-номера для многотысячных обманных звонков с целью хищения денег у граждан.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий были выявлены и отключены серверы, обеспечивавшие работу call-центра. Противоправная деятельность полностью прекращена".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Досудебное расследование продолжается.

"Просто доверьтесь": какие фразы оборачиваются серьезными проблемами для казахстанцев

Ранее стало известно, что в Степногорске расследуют уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества. Жертвой аферистов стал 80-летний пенсионер, который по указанию злоумышленников лишился более 12 млн тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
