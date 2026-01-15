Полиция Алматы остановила опасный телефонный колл-центр с иностранцами

Сотрудники Департамента полиции Алматы при координации городской прокуратуры пресекли работу незаконного иностранного call-центра, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что иностранные граждане при содействии казахстанцев организовали телефонные мошеннические схемы.

Они использовали SIP-номера для многотысячных обманных звонков с целью хищения денег у граждан.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий были выявлены и отключены серверы, обеспечивавшие работу call-центра. Противоправная деятельность полностью прекращена". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Досудебное расследование продолжается.

Материал по теме "Просто доверьтесь": какие фразы оборачиваются серьезными проблемами для казахстанцев

Ранее стало известно, что в Степногорске расследуют уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества. Жертвой аферистов стал 80-летний пенсионер, который по указанию злоумышленников лишился более 12 млн тенге.