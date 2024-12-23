В Западно-Казахстанской области поставили точку в проблеме застойных строительных объектов
Однако в 2023-2024 годах строительство объектов возобновилось, и на сегодняшний день уже построено 53 объекта, среди них – жилые дома, школы, спортивные комплексы, водопроводы и другие.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, привлекая подрядчиков к ответственности, нашел соответствующие источники финансирования и поставил точку в этом вопросе.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Так, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Таскалинском районе ЗКО и трехэтажных жилых домов в Теректинском районе должно было начаться в 2020 году и завершиться в 2022 году. Однако по разным причинам строительные работы приостановлены. По поручению акима области по данному вопросу проведена соответствующая работа, в этом году строительство объектов было завершено.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Фото: пресс-служба акимата ЗКО