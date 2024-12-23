#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Общество

В Западно-Казахстанской области поставили точку в проблеме застойных строительных объектов

В ЗКО поставили точку в проблеме застойных строительных объектов, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:44 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 55 незавершенных социальных объектов, начатых в 2020-2023 годах. Причиной простоя данных объектов стала безответственность подрядчиков, приостановка финансирования, нехватка необходимых материалов и многое другое.

Однако в 2023-2024 годах строительство объектов возобновилось, и на сегодняшний день уже построено 53 объекта, среди них – жилые дома, школы, спортивные комплексы, водопроводы и другие.

В ЗКО поставили точку в проблеме застойных строительных объектов, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:44

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, привлекая подрядчиков к ответственности, нашел соответствующие источники финансирования и поставил точку в этом вопросе.

В ЗКО поставили точку в проблеме застойных строительных объектов, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:44

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Так, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Таскалинском районе ЗКО и трехэтажных жилых домов в Теректинском районе должно было начаться в 2020 году и завершиться в 2022 году. Однако по разным причинам строительные работы приостановлены. По поручению акима области по данному вопросу проведена соответствующая работа, в этом году строительство объектов было завершено.

В ЗКО поставили точку в проблеме застойных строительных объектов, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:44

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В ЗКО поставили точку в проблеме застойных строительных объектов, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:44

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Депутат о платформенных перевозках: Криминал говорит "рахмет" государству
Общество
12:55, Сегодня
Депутат о платформенных перевозках: Криминал говорит "рахмет" государству
Морозы до 35 градусов придут в Казахстан
Общество
12:48, Сегодня
Морозы до 35 градусов придут в Казахстан
Депутат заявил о конфликте интересов при строительстве дорог в Казахстане
Общество
12:34, Сегодня
Депутат заявил о конфликте интересов при строительстве дорог в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: