В Западно-Казахстанской области поставили точку в проблеме застойных строительных объектов

В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 55 незавершенных социальных объектов, начатых в 2020-2023 годах. Причиной простоя данных объектов стала безответственность подрядчиков, приостановка финансирования, нехватка необходимых материалов и многое другое.

Однако в 2023-2024 годах строительство объектов возобновилось, и на сегодняшний день уже построено 53 объекта, среди них – жилые дома, школы, спортивные комплексы, водопроводы и другие.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, привлекая подрядчиков к ответственности, нашел соответствующие источники финансирования и поставил точку в этом вопросе.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Так, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Таскалинском районе ЗКО и трехэтажных жилых домов в Теректинском районе должно было начаться в 2020 году и завершиться в 2022 году. Однако по разным причинам строительные работы приостановлены. По поручению акима области по данному вопросу проведена соответствующая работа, в этом году строительство объектов было завершено.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО