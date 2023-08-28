Готов ли Казахстан к электромобилям

Все чаще на дорогах Казахстана встречаются стильные тихие автомобили без выхлопной трубы – электромобили. Они становятся доступнее, устойчивее к сложным погодным условиям, вслед за растущим спросом в стране появляются официальные дистрибьюторы, все это делает покупку более привлекательной.

Сколько электрокаров в Казахстане?

Первый электромобиль был зарегистрирован в Казахстане десять лет назад. Своеобразного пика увлечение электромобилями достигло к 2016 году, буквально "в преддверии ЭКСПО-2017", посвящённому новым источникам энергии. Тогда же на страницы мировых СМИ попала уверенно "плывущая" после сильного дождя по столичным дорогам еще одна Tesla, видео дошло до Илона Маска, который тогда в шутку сравнил свое детище с лодкой.

Затем интерес к "электричкам" начал снижаться: если в 2016 году по Казахстану ездило 725 электрокаров, то в 2021 году – уже меньше 500. Электромобили были, скорее, дорогими "игрушками" для тёплого сезона, "второй" машиной в гараже довольно обеспеченных людей. Официального сервиса в то время не было, а в случае ДТП ситуация могла стать и вовсе безвыходной для владельца.

Но с 2022 года начался новый "бум" электрокаров: по данным МВД с марта 2022 года по март 2023 года количество таких авто внезапно выросло втрое – с 631 до 1,6 тыс. К июлю эта цифра увеличилась до 3,5 тыс. автомобилей. Большая часть электромобилей приходится на Алматы – порядка 64%. На втором месте по количеству – Астана, на третьем – Алматинская область.

Город – для электромобилей

В июле 2023 года правительство Казахстана утвердило дорожную карту по созданию инфраструктуры для электромобилей во всех крупных городах республики к 2029 году. Министерство индустрии и инфраструктурного развития намерено поощрять переход к пользованию электротранспортом и внедрять "стимулирующие меры и механизмы". Уже сейчас электромобили освобождены от некоторых видов налог и пошлин. А содержание их и зарядка обходится дешевле, чем авто с ДВС, что особенно важно при колебании цен на топливо.

В Астане на сегодняшний день 51 официальная ЭЗС, в Алматы – 52, а также по одной станции подзарядки в городах Павлодар, Актау и на трассе Астана – Щучинск. Скоро электростанции установят на трассе "Алматы – Астана".

Фото: hyundai.kz

В свою очередь бизнес также занимается развитием инфраструктуры – ТРЦ и бизнес-центры оборудуют быстрыми и сверхбыстрыми зарядными станциями, все чаще ЭЗС с отдельным счетчиком появляются в паркингах жилых комплексов.

Официальные дистрибьюторы используют свои дилерские сети для установки ЭЗС. Например, Hyundai оборудовал все дилерские центры Алматы: 4 станции на Hyundai Premium al-Farabi, по 2 на Hyundai Suyunbay и Hyundai Qalqaman, 3 станции на Mycar Kuldzhinka. Скоро такие станции появятся и в Астане. Среднее время зарядки – порядка 90 минут. Средняя стоимость зарядки электромобиля – 2000 тенге.

Что происходит с электромобилем зимой?

Самые большие опасения у потенциальных владельцев электрокаров вызывает зимний период.

Что известно достоверно – электромобиль, к примеру, Hyundai Ioniq 5, недавно появившийся в Казахстане официально, выдерживает температуры до 20-30 градусов мороза. Специалисты советуют по возможности зимой ставить электромобиль (как и любое авто с ДВС) на ночь на крытую парковку, тогда проблем не будет никаких. В зимнее время, даже при сильном морозе, батарея работает бесперебойно благодаря системам подогрева и охлаждения. Поэтому нет риска, что авто заглохнет.

Фото: hyundai.news

Владельцам важно знать, что дальность хода зимой действительно снижается, у современных авто – на 20-30%, это следует учитывать при эксплуатации.

При этом подготовка к зимнему сезону ничем не отличается от обычного авто. Необходимо поменять резину и жидкость омывателя стекла.

Рекомендуется следить за состоянием батареи, так как аккумулятор — сердце электромобиля. Электромобиль ни в коем случае нельзя буксировать: у авто нет коробки передач. Поэтому его колеса постоянно соединены с электромотором. Когда машину тянут на буксире, электромотор начинает крутиться и вырабатывать ток, что может повредить тонкую электронику машины.

Фото: hyundai.kz

Обслуживать электрокар следует только в специализированных СТО. Кстати, владельцы Hyundai Ioniq 5 при покупке получают 5 техобслуживаний в подарок.

Мнение эксперта

Автомобильный эксперт и автожурналист Елена Никитенко считает, что мегаполисы Казахстана уже готовы пересаживаться на электромобили.

"Электрокары в Казахстане уже есть и востребованы – но в основном в крупных городах. Это нишевый сегмент автомобилей, а учитывая наши расстояния между городами – 1200-1600 километров, довольно сложно преодолевать их на электрокарах. А в зимнее время запас хода снижается. Но в крупных городах все больше людей пересаживается на электромобили. В городах зарядных станций достаточно много. Другим больным вопросом долгое время был сервис. Насколько мне известно, чтобы получить право проводить сервис электромобилей дилерскому центру необходимо получить разрешение, обучить персонал, закупить оборудование. Такие затраты и ответственность могут позволить себе только крупные официальные дистрибьюторы. Все должно быть на высоком уровне. Поэтому я думаю, что в ближайшие 10 лет электрокар – это история для большого города". Елена Никитенко

Самой Елене удалось посидеть за рулем электромобилей нескольких мировых брендов:

"Ощущения потрясающие – классные машины, быстрое ускорение с нуля. Это автомобили – гаджеты, которые привлекают к себе внимание, как что-то необычное, но с каждым днем становятся все привычнее".