Автомобили будущего: какие новинки готовит китайский автопром для Казахстана

Китайский автопром продолжает завоевывать казахстанский рынок. Сегодня это не просто технологичные, но и качественные автомобили по доступным ценам. Это делает их особенно привлекательными, поскольку потребность в доступных авто в Казахстане по-прежнему высока.

В середине октября в китайском городе Уху прошла масштабная конференция Chery International User Summit, которая собрала на своей площадке пользователей авто, представителей СМИ, блогеров из более чем 40 стран. Корреспондент Zakon.kz принял участие в мероприятии и узнал, какие новые китайские автобренды появятся в Казахстане в ближайшее время.

Фото: Chery International User Summit

Стоит отметить, что китайские автомобили стали серьезными конкурентами для всего мирового рынка благодаря своим техническим характеристикам и смелому дизайну. Автопроизводители Поднебесной активно вкладываются в исследования и разработки, привлекая высококвалифицированных инженеров и дизайнеров как из Китая, так и со всего мира. Это позволяет создавать автомобили с передовыми техническими решениями и современным дизайном, которые по праву могут конкурировать с мировыми лидерами отрасли.



OMODA уже нашла своих клиентов в Казахстане, несмотря на то, что бренд появился в стране относительно недавно. Новинки этого года – кроссовер OMODA C5 и седан OMODA S5 – уже пришлись по вкусу многим казахстанским автолюбителям.

Фото: Chery International User Summit

Однако уже в ближайшее время казахстанцы смогут по достоинству оценить еще один новый автомобильный бренд – JAECOO.

Фото: Chery International User Summit

"Изучив пожелания клиентов, мы поняли, что они ждут не простой кроссовер. Клиентам больше нравятся машины с футуристичным дизайном помимо прочих внедорожных характеристик. В Казахстане OMODA 5 – это лишь первая модель. Сейчас мы рассматриваем для запуска JAECOO J7, JAECOO J8, OMODA 7 и OMODA 32", – сообщил генеральный директор OMODA Шон Сюй.

JAECOO J7 – результат совместной работы китайских и ведущих дизайнерских команд Великобритании и Германии. Отсюда и такое необычное название, сочетающее в себе два слова: Jäger – с немецкого "охотник" и Cool – с английского "крутой".

Фото: Zakon.kz

Брутальный снаружи JAECOO J7 внутри достаточно комфортный. Салон авто просторный и продуманный, классика здесь сочетается с самыми передовыми технологиями, а характерные для внедорожников решения – с элементами роскоши в отделке.

Фото: Zakon.kz

Автомобиль может похвастаться редким в своем классе 14,8-дюймовым экраном, 10,25-дюймовой полноэкранной приборной панелью с ЖК-дисплеем и многофункциональным рулевым колесом.



"Наша задача – сломать границы, выйти за рамки традиционных представлений об авто, а также создать новые подходы к образу жизни с ярко выраженной индивидуальностью", – заявил Шон Сюй.

Фото: Chery International User Summit

Тест-драйв



Корреспондент Zakon.kz протестировал новенький JAECOO J7, который уже в этом году появится в Казахстане.



Фото: Chery International User Summit

Тест-драйв проходил на специальном полигоне в городе Уху китайской провинции Аньхой.

Фото: Chery International User Summit

Несмотря на искусственные внедорожные препятствия, автомобиль достаточно плавно их проходил, даже на большой скорости. Подъемы, спуски в воду и резкие повороты, как оказалось, не проблема для нового JAECOO J7.

Фото: Chery International User Summit

Шумоизоляция, легкая управляемость и маневренность авто действительно оставили приятные впечатления.

Фото: Chery International User Summit

Завод роботов

Портовый город Уху является одним из ключевых промышленных центров Китая. Наличие речного порта и развитая система железнодорожных магистралей делает его важным транзитным узлом.

К слову, здесь и базируется завод по производству автомобилей OMODA и JAECOO, который мы посетили.

Фото: Chery International User Summit

Собирают автомобили здесь 362 робота, а контролируют весь производственный процесс всего 30 сотрудников.

Фото: Chery International User Summit

Производственная мощность завода – 200 тыс. автомобилей в год. За один час здесь с нуля собирают до 40 новых автомобилей. Все благодаря автоматизации процесса.

Фото: Zakon.kz

В целом, производственная линия работает по интеллектуальной системе управления, которая распределяет задачи, проверяет состояние оборудования и деталей в режиме реального времени.

Фото: Chery International User Summit

Про экологию



Сегодня китайские автопроизводители все больше внимания уделяют вопросам экологичности. Такое стремление придало мощный импульс развитию электрических и гибридных авто.

Китайский автомобильный рынок на протяжении шести лет занимает лидирующую позицию по производству электромобилей. Власти Китая практически вынудили автомобильные компании производить больше электромобилей, а затем заставили своих граждан пересесть на электрокары.

К слову, сейчас на дорогах в Китае действительно больше авто с "зелеными" номерами. Такое цветовое обозначение власти страны решили ввести для электрических автомобилей.



Фото: Chery International User Summit

Эта приверженность не только укрепила внутренний рынок Китая, но и сделала китайских автопроизводителей ключевыми игроками в глобальном стремлении сделать отрасль более экологичной.

Фото: Chery International User Summit

"Поскольку окружающая среда сталкивается с беспрецедентными вызовами, роль крупных компаний в охране окружающей среды становится более важной, чем когда-либо. Это создает прецедент, бросает вызов другим лидерам отрасли активизироваться и принять меры. Также это напоминание о том, что путь к более экологичному будущему мы должны прокладывать вместе. Мы твердо уверены, что OMODA с ее целостной практикой использования "зеленых" технологий призвана создать новую парадигму "зеленой", интеллектуальной мобильности будущего", – отметили в компании OMODA.

С предстоящим запуском полностью электрического интеллектуального внедорожника OMODA E5 компания намерена добиться всестороннего прогресса в области экологически чистой энергетики.

Фото: Chery International User Summit

К слову, первый электромобиль компании – OMODA E5 – уже дебютировал в стремительно развивающемся сегменте экологически чистого транспорта. Следуя тенденции планомерного перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электротранспорту, OMODA вносит свой вклад в устойчивое развитие автомобильной отрасли, направленной на защиту окружающей среды. И первым шагом станет серийное производство электрического кроссовера OMODA E5.

Фото: Chery International User Summit

Автопроизводитель заверяет, что разогнаться до 100 км/ч новый электрокар сможет за 7,8 секунды, а тяговой батареи кроссоверу хватит на 450 км запаса хода.



"Будущее за китайскими авто"

Автоэксперт Алексей Алексеев отметил, что на сегодняшний день Китай занимает первое место по продажам и производству авто в мире. А за последние два года страна вышла на совершенно новый уровень.

"Китайские машины стали современными, технологичными и безопасными в том числе. А опции, на которых экономят, скажем так, традиционные производители, нам сейчас дают китайские производители, еще и дешевле", – сказал Алексей Алексеев.

Фото: Chery International User Summit

По его словам, китайский автопром уже активно обозначает свое присутствие и на казахстанском рынке. А это значит, что стереотипы о том, что авто китайского производства сомнительного качества, уходят в прошлое.



"Мы просто не заметили, как китайский автопром пережил полную реинкарнацию. Многие привыкли к тому, что китайские авто дешевые, и раньше это был своего рода "кот в мешке". Ты купишь, но неизвестно было, как машина будет ездить, получится ли ее потом продать. Но сегодня китайские бренды уже обошли корейские и многие японские марки", – отметил Алексей Алексеев.

Фото: Chery International User Summit

Китайские авто по продажам в Казахстане уже занимают 40% всего рынка. Но, по прогнозам экспертов, условно через пять лет на казахстанском рынке автопроизводители из Поднебесной будут доминировать и занимать лидирующие позиции.

