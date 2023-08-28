Представляются коллегами: что известно о новой схеме мошенничества в Казахстане

Новая многоступенчатая схема телефонного мошенничества появилась в Казахстане. Злоумышленники изучают сферу деятельности жертвы, используют при этом как звонки, так и сообщения в мессенджере, сообщает Zakon.kz.

В полиции тем временем сообщают – число преступлений, связанных с телефонным обманом выросло почти в два раза.

Как отмечено в публикации "Хабар 24", в основном аферисты действуют по знакомому всем сценарию: представляются сотрудниками банка и пытаются получить персональные данные жертвы.

Но схемы становятся все более разнообразными. Одна из таких появилась в Казахстане недавно.

"Они представляются коллегами. Через мессенджер пишут, что сейчас вам позвонят из контролирующего органа и нужно ответить на звонок. Поступает действительно звонок от мошенников, которые представляются представителями власти или контролирующего органа и говорят, что сейчас с вами свяжутся банковские служащие. Они начинают психологически давить, ссылаясь на то, что это срочно. Через какое-то время звонит банковский служащий, на самом деле – это следующий этап мошенничества. Он говорит о том, что нужно открыть счет, перевести деньги". Каиржан Абдрахманов, эксперт по кибербезопасности

Чтобы обезопасить себя, эксперты в первую очередь рекомендуют быть бдительными и перепроверять сомнительные звонки и SMS.

Избежать связи с мошенниками могут помочь и новые технологии, например, сервисы по определению номеров.

"Установите двухуровневую аутентификацию на мессенджерах, любых приложениях. Это, например, и пароль и отпечаток пальцев. Если у вас нет двухуровневой аутентификации, если у вас легкий пароль, мошенникам на самом деле все это легко дается, они могут подобрать пароль, подобрать ваше имя, фамилию и вскрыть ваш мессенджер". Каиржан Абдрахманов

По данным специалистов, звонки от телефонных мошенников с начала года получили больше 70% жителей страны. Для многих из них эти разговоры обернулись финансовыми потерями.

Всего аферисты нанесли казахстанцам ущерб больше чем на 3 миллиарда тенге.

18 мая 2023 года корреспондент Zakon.kz расказал, как распознать телефонных мошенников и не стать их жертвой.