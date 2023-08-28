Алматинцы смогут подать заявки на проект "Бюджет народного участия" с 1 сентября

Принимать заявки в рамках проекта "Бюджет народного участия" в Алматы будут с 1 по 20 сентября включительно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 28 августа, с 1 сентября в городе начнут принимать заявки по развитию и благоустройству территорий в рамках проекта "Бюджет народного участия". Лучшие проекты районные акиматы реализуют в 2024 году.

Направлять заявки можно через сайт budget.open-almaty.kz. Они должны содержать наименование и описание проектного предложения, адрес расположения, ориентировочные фото или эскизы, смету проектного предложения (допускаются примерные расчеты и примеры из Интернета). Для заявок действуют следующие правила:

один автор, одна заявка, один объект;

объект должен предполагать общее пользование;

объект должен располагаться в районе, где планируется его реализация, на земельном участке общего пользования;

стоимость реализации проекта не должна быть выше 86,2 млн тенге.

Заявки принимают по девяти категориям:

озеленение;

обустройство тротуаров;

строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;

создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парков, скверов, пешеходных зон, улиц и т.д.);

ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;

ликвидация свалок;

установка и ремонт беседок, скамеек, урн, оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослых в местах общего пользования;

установка, ремонт и освещение спортплощадок (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок во дворах и в местах общего пользования;

обеспечение санитарии.

После завершения срока приема заявок экспертные советы и районные акиматы оценят предложенные проекты на соответствие критериям. По итогам рассмотрения каждую заявку допустят к голосованию, отклонят или направят на доработку. Если заявку нужно будет доработать, ее можно будет направить на рассмотрение повторно (об этом автора проекта известят по электронной почте).





"С 2019 по 2022 год в рамках "Бюджета народного участия" реализовали 541 проект на сумму 14 млрд тенге: в 2020 году – 49 проектов на 1,2 млрд тенге; в 2021-м – 256 проектов на 5,4 млрд тенге; в 2022 году – 236 проектов на 7,4 млрд тенге. В 2023 году уже реализовали 52 проекта, в работе находятся 163 проекта, в ближайшее время планируется реализация 162 проектов. На реализацию программы в 2023 году выделили 15,5 млрд тенге (для сравнения, в 2022 году – 8,5 млрд тенге, в 2020 году – 7,4 млрд тенге)", – сообщили в пресс-службе акимата.

В 2023 году по итогам голосования в рамках проекта "Бюджет народного участия" в Алматы одобрили 195 проектов.