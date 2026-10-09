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Общество

В Алматы стартует прием заявок по проекту "Бюджет народного участия"

панорама Алматы, город, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:09 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
С 12 октября по 1 ноября 2026 года включительно жители Алматы смогут подать свои проектные предложения в рамках "Бюджета народного участия". Инициативы, прошедшие отбор и получившие поддержку жителей, районные акиматы планируют реализовать в 2027 году, сообщает Zakon.kz.

Проект позволяет горожанам предлагать идеи по благоустройству и развитию городской среды, а затем участвовать в выборе наиболее востребованных инициатив.

Заявки принимаются в электронном формате через портал budget.open-almaty.kz. Для участия необходимо указать название и описание проекта, адрес предполагаемого места реализации, а также приложить эскиз и предварительную смету. Разработка полноценной проектно-сметной документации на этом этапе не требуется.

Стоимость одного проекта не должна превышать 324,3 млн тенге. Инициатива должна быть рассчитана на общее пользование, соответствовать потребностям района, входить в компетенцию районного акимата и не носить частный коммерческий характер.

"Жители могут предложить проекты по озеленению, устройству и ремонту тротуаров, пандусов и арыков, благоустройству парков, скверов и пешеходных зон, ремонту элементов городской инфраструктуры, ликвидации свалок, установке скамеек, урн и беседок, а также созданию и ремонту детских и спортивных площадок и другим направлениям благоустройства". Пресс-служба акимата города Алматы

После завершения приема заявок проектные предложения рассмотрят экспертные советы районов. Будут учитываться актуальность инициативы, возможность ее реализации, соответствие установленным направлениям и отсутствие дублирования уже реализованных проектов.

По итогам рассмотрения заявка получит один из трех статусов: "Допущена к голосованию", "Направлена на доработку" или "Отклонена". Авторы проектов, направленных на доработку, смогут внести изменения и повторно подать их на рассмотрение.

Голосование также пройдет в электронном формате на портале budget.open-almaty.kz. По его итогам определят проекты, которые будут реализованы в пределах предусмотренного финансирования.

Дополнительную информацию можно получить в районных акиматах Алматы и в Общественной приемной "Open Almaty" по телефону 224-39-29, вн. 203.

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Айсулу Омарова
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