Более 150 участников собрал горный марафон "Адалдықтың шыңында бол" в области Жетысу

В Коксуском районе области Жетысу состоялся горный марафон "Шаған тау", приуроченный к предстоящему празднованию Дня Конституции РК, сообщает Zakon.kz.

Его организаторами выступили департамент Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетысу и областное управление общественного развития. Состязания проходили под девизом "Новый Казахстан – здоровая, честная и добропорядочная нация".

В числе марафонцев было немало и представителей антикоррупционной службы.

"В спорте, как и в жизни, нет места коррупции. Победы, от которых зависит честь страны на мировой арене, должны добываться честным трудом. Данным марафоном мы еще раз обращаем внимание нашего населения на нетерпимость к коррупционным правонарушениям в спортивной сфере, основой которой всегда были и должны оставаться здоровый состязательный дух и здоровый образ жизни", – поделилась представитель антикоррупционной службы по области Жетысу Макпал Беккулова.

Фото: пресс-служба акимата Жетысу

Участие в многокилометровом забеге по местности приняли более 150 любителей экстремальной легкой атлетики со всего Казахстана. Участником марафона, по утвержденному регламенту, мог стать любой желающий в возрасте от 14 до 65 лет. Формирование здорового образа жизни, особенно среди подрастающего поколения – наша главная задача. В дальнейшем организаторы намерены проводить подобные мероприятия как можно чаще.

Забег проходил в окрестностях аула Актекше, по двум разным маршрутным квалификациям – на 6,5 км и 13 км. Главная цель соревнований – достичь вершины горы Шаган, высотой 1500 метров. Участие в нем принимали как любители активного образа жизни, так и профессиональные спортсмены.

Отметим, что оба маршрута на 6,5 км и 13 км, ведущие к вершине Шагана, были нелегкими даже для физически подготовленных людей.

Фото: пресс-служба акимата Жетысу

На дистанции 6,5 километра первым Шаган покорил легкоатлет из Актобе Ислам Аманкос. Второе место занял гость из столицы Аким Серкибай. Бронзовая награда досталась Сергею Талканову из Аягоза.

Во второй маршрутной группе на 13 км пальму первенства завоевал талдыкорганцу Данияр Ормангали. На второй позиции оказался также представитель края Жетысу Александр Сысов. Заслуженное третье место занял Денис Власов из южной столицы.

Победителям были вручены ценные призы. В неформальной обстановке участники горного марафона поделились впечатлениями от мероприятия, отметили его высокий организационный уровень и пообещали на следующий год снова встретиться у подножья горы Шаган для будущего забега.