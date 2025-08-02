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Происшествия

Мусорный полигон вернули государству в области Жетысу из-за многочисленных нарушений

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 17:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Нарушения в работе полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Коксуском районе области Жетысу, выявила природоохранная прокуратура региона, сообщает Zakon.kz.

Полигон осуществлял деятельность без заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на выброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

"Ликвидационный фонд для закрытия полигона, рекультивации земель, ведения контроля загрязнения, без которого эксплуатация полигона запрещена, не был создан. Более того, на полигоне установлено двухкратное превышение лимита сбора мусора", – пояснили в надзорном ведомстве.

Нарушителя привлекли к ответственности по статье 328 КоАП РК и оштрафовали на сумму более 340 млн тенге. Полигон изъяли из доверительного управления и вернули государству.

Ранее в прокуратуре Жамбылской области рассказали историю жительницы Тараза, которая поплатилась за то, что, предоставив поддельные документы, незаконно получила квартиру от государства.

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Андрей Дюсупов
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