Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 30 августа

ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 30 августа Фото: Zakon.kz
В связи с празднованием Дня Конституции в стране, Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан 30 августа, сообщает Zakon.kz.

ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 31 августа. Они будут принимать граждан по обычному графику.

В обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные Центры обслуживания населения работают в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут вносить изменения в документы на eGov.kz.

Читайте также

В МИД РК прокомментировали слухи о продаже казахстанских виз в консульстве Урумчи

Полицейские Алматинской области помогли жителям с документами

Более 150 участников собрал горный марафон "Адалдықтың шыңында бол" в области Жетысу

Анастасия Стативкина
ЦОН Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления