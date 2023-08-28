ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 30 августа

В связи с празднованием Дня Конституции в стране, Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан 30 августа, сообщает Zakon.kz.

ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 31 августа. Они будут принимать граждан по обычному графику.



В обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные Центры обслуживания населения работают в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут вносить изменения в документы на eGov.kz.