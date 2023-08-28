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Полицейские Алматинской области помогли жителям с документами

Полицейские Алматинской области помогли жителям с документами Фото: pexels
В Управление миграционной службы ДП Алматинской области обратились граждане, которые в соответствии с законом получили необходимые документы.

"Мы благодарны сотрудникам миграционной службы, где в одном месте сосредоточены все необходимые специалисты. Мы рады, что получили гражданство Казахстана. Спасибо. В определенный срок оформили свои документы", – сказали жители.

Начальник ДП Алматинской области, полковник Бауржан Аленов уточнил, что вопросы, касающиеся присвоения гражданства, стоят на особом контроле.

"В свою очередь, благодарность народа за оказанные услуги – результат труда полицейских, отвечающих за безопасность и спокойствие страны".Бауржан Аленов

Полицейские Алматинской области помогли жителям

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