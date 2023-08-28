Полицейские Алматинской области помогли жителям с документами
Фото: pexels
В Управление миграционной службы ДП Алматинской области обратились граждане, которые в соответствии с законом получили необходимые документы.
"Мы благодарны сотрудникам миграционной службы, где в одном месте сосредоточены все необходимые специалисты. Мы рады, что получили гражданство Казахстана. Спасибо. В определенный срок оформили свои документы", – сказали жители.
Начальник ДП Алматинской области, полковник Бауржан Аленов уточнил, что вопросы, касающиеся присвоения гражданства, стоят на особом контроле.
"В свою очередь, благодарность народа за оказанные услуги – результат труда полицейских, отвечающих за безопасность и спокойствие страны".Бауржан Аленов
Полицейские Алматинской области помогли жителям
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