Полицейские Алматинской области помогли жителям с документами

В Управление миграционной службы ДП Алматинской области обратились граждане, которые в соответствии с законом получили необходимые документы.

"Мы благодарны сотрудникам миграционной службы, где в одном месте сосредоточены все необходимые специалисты. Мы рады, что получили гражданство Казахстана. Спасибо. В определенный срок оформили свои документы", – сказали жители.

Начальник ДП Алматинской области, полковник Бауржан Аленов уточнил, что вопросы, касающиеся присвоения гражданства, стоят на особом контроле.

"В свою очередь, благодарность народа за оказанные услуги – результат труда полицейских, отвечающих за безопасность и спокойствие страны". Бауржан Аленов

Полицейские Алматинской области помогли жителям