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Общество

Ребенку уже 16, а важного документа нет: родителей в Казахстане предупредили о последствиях

полиция, ребенок, женщина, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 15:34 Фото: Telegram/dp_abai
Сегодня, 11 августа 2026 года, в Управлении миграционной службы Департамента полиции (ДП) области Абай обратились к гражданам с напоминанием о важном документе, который должен получить их ребенок после достижения совершеннолетия, сообщает Zakon.kz.

Так, внимание родителей и законных представителей обратили на важность своевременного получения удостоверения личности детьми, достигшими 16-летнего возраста.

"В соответствии с законодательством РК каждый гражданин по достижении 16 лет обязан получить удостоверение личности. Это не просто формальное требование, а основной документ, удостоверяющий личность гражданина, а также необходимое условие для получения многих государственных и социальных услуг. Вашему ребенку исполнилось 16 лет? Не откладывайте получение удостоверения личности!" – призвали казахстанцев.

Для оформления удостоверения личности необходимы следующие документы:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • удостоверение личности одного из родителей или законного представителя;
  • паспорт гражданина РК, если документирование осуществляется до достижения 16-летнего возраста;
  • нотариально заверенное согласие родителей, если ребенок родился за пределами РК и гражданство родителей различается;
  • документ об оплате государственной пошлины.
"Важно: при документировании несовершеннолетнего гражданина необходимо присутствие одного из родителей или законного представителя. Своевременное получение удостоверения личности позволяет избежать административной ответственности и решить множество важных вопросов, в том числе получать государственные услуги, подавать документы в организации образования, а также защищать права и законные интересы гражданина".Пресс-служба ДП области Абай

Согласно предоставленной информации, с начала текущего года в области Абай документ, удостоверяющий личность, выдан 4 891 гражданину РК, достигшему 16-летнего возраста.

"Для родителя – один небольшой шаг, для ребенка – важный документ. Если вашему ребенку исполнилось 16 лет, не откладывайте оформление удостоверения личности", – подчеркнули в пресс-службе ДП области Абай, обращаясь к гражданам.

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Срок действия, стоимость и льготы: все о детских паспортах в Казахстане

Согласно ст. 492 КоАП РК, проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком:

  • от 10 календарных дней до одного месяца – влечет предупреждение.
  • свыше одного месяца – влечет штраф в размере 7 месячных расчетных показателей (МРП, 30 275 тенге в 2026 году).

Если же правонарушение будет совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то казахстанцам грозит штраф в размере 13 МРП (56 225 тенге).

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Проверьте срок действия документов уже сейчас: важное напоминание для казахстанцев

10 августа 2026 года в "Правительстве для граждан" рассказали, что получение удостоверения личности и паспорта остается одной из самых востребованных государственных услуг среди казахстанцев. О стоимости и сроках изготовления документов можете подробнее узнать здесь.

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Динара Халдарова
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