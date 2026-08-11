Ребенку уже 16, а важного документа нет: родителей в Казахстане предупредили о последствиях

Сегодня, 11 августа 2026 года, в Управлении миграционной службы Департамента полиции (ДП) области Абай обратились к гражданам с напоминанием о важном документе, который должен получить их ребенок после достижения совершеннолетия, сообщает Zakon.kz.

Так, внимание родителей и законных представителей обратили на важность своевременного получения удостоверения личности детьми, достигшими 16-летнего возраста.

"В соответствии с законодательством РК каждый гражданин по достижении 16 лет обязан получить удостоверение личности. Это не просто формальное требование, а основной документ, удостоверяющий личность гражданина, а также необходимое условие для получения многих государственных и социальных услуг. Вашему ребенку исполнилось 16 лет? Не откладывайте получение удостоверения личности!" – призвали казахстанцев.

Для оформления удостоверения личности необходимы следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

удостоверение личности одного из родителей или законного представителя;

паспорт гражданина РК, если документирование осуществляется до достижения 16-летнего возраста;

нотариально заверенное согласие родителей, если ребенок родился за пределами РК и гражданство родителей различается;

документ об оплате государственной пошлины.

"Важно: при документировании несовершеннолетнего гражданина необходимо присутствие одного из родителей или законного представителя. Своевременное получение удостоверения личности позволяет избежать административной ответственности и решить множество важных вопросов, в том числе получать государственные услуги, подавать документы в организации образования, а также защищать права и законные интересы гражданина". Пресс-служба ДП области Абай

Согласно предоставленной информации, с начала текущего года в области Абай документ, удостоверяющий личность, выдан 4 891 гражданину РК, достигшему 16-летнего возраста.

"Для родителя – один небольшой шаг, для ребенка – важный документ. Если вашему ребенку исполнилось 16 лет, не откладывайте оформление удостоверения личности", – подчеркнули в пресс-службе ДП области Абай, обращаясь к гражданам.

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Согласно ст. 492 КоАП РК, проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком:

от 10 календарных дней до одного месяца – влечет предупреждение .

. свыше одного месяца – влечет штраф в размере 7 месячных расчетных показателей (МРП, 30 275 тенге в 2026 году) .

Если же правонарушение будет совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то казахстанцам грозит штраф в размере 13 МРП (56 225 тенге) .

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10 августа 2026 года в "Правительстве для граждан" рассказали, что получение удостоверения личности и паспорта остается одной из самых востребованных государственных услуг среди казахстанцев. О стоимости и сроках изготовления документов можете подробнее узнать здесь.