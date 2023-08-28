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"Хотелось бы почаще видеть такие концерты": в Актобе прошел музыкальный фестиваль

"Хотелось бы почаще видеть такие концерты": в Актобе прошел музыкальный фестиваль Фото: Halyk Bank
В конце прошлой недели в Актобе прошел фестиваль "Музыка лета в любимом городе". Этим двухдневным концертом Halyk открыл череду музыкальных вечеров, приуроченных к празднованию 100-летия банка, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что в год своего юбилея Halyk запустил масштабную акцию "100 добрых дел", направленную на реализацию общественно значимых, социальных и культурных мероприятий.

Фото: Halyk Bank

Первый день концерта в Актобе был посвящен творчеству известного композитора Шамши Калдаякова. Второй день порадовал слушателей звуками классической музыки в исполнении симфонического оркестра. Вход был абсолютно свободным для всех желающих.

"Мы подготовили программу двухдневного выступления в Актобе. Первая часть называется "Шәмші әлемі". Мы подобрали репертуар так, чтобы публика послушала его ранние песни. Во второй день исполняли классическую музыку – лучшие оперные арии и неаполитанские песни. Мы благодарны Halyk– это действительно Народный банк – за предоставление такой возможности: нести свое искусство нашему народу. Актюбинцы встретили нас очень тепло".Дирижер Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, сын короля казахстанского вальса Мухтар Калдаяков

Фото: Halyk Bank

Он подчеркнул, что организация мероприятия проведена на высоком уровне, и благодаря Halyk произведения Шамши Калдаякова в живом исполнении оркестра услышали сотни зрителей.

"Музыка лета в любимом городе" – это подарок актюбинцам и гостям нашего города. В прошлом году такой фестиваль прошел в Алматы и получил невероятное количество положительных отзывов от зрителей, и мы рады, что в этом году первый концерт стартовал именно в нашем городе – родине Halyk", – подчеркнула заместитель директора по МСБ Актюбинского филиала Halyk Bank Евгения Нургалиева.

"Спасибо Halyk за такой чудесный подарок. Поздравляю самый лучший и известный банк Казахстана со столетним юбилеем. Хотелось бы почаще видеть такие концерты", – поделилась актюбинка Гульнара Ерниязова.

Фото: Halyk Bank

Концерты "Музыка лета в любимом городе" пройдут еще в трех городах: в Алматы 29-30 августа на площади перед КазНТОБ имени Абая, в Семее 1-2 сентября на Центральной площади и в Актау 8-9 сентября в амфитеатре на набережной.

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Анастасия Московчук
Актобе
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