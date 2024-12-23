Пособие по инвалидности и потере кормильца: сколько получают казахстанцы

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 23 декабря 2024 года, рассказали, сколько выплачено гражданам в виде пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному релизу, с начала 2024 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 560 млрд тенге.

Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 73,4 млрд тенге.

В Минтруда также напомнили, что по состоянию на 1 декабря 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 539,5 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 188,3 тыс. человек.

Размеры пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Так, размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы – 95 496 тенге,

2 группы – 76 397 тенге,

3 группы – 52 089 тенге.

Размеры пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

По состоянию на 1 декабря 2024 года средний размер социальных выплат составляет:

по утрате трудоспособности – 59 826 тенге,

по потере кормильца – 64 619 тенге.

"На 1 декабря 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 101,1 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 67,2 тыс. семей". Пресс-служба МТСЗН РК

"Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета", – уточнили в пресс-службе МТСЗН РК.

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Ранее стало известно, что на 1 декабря 2024 года адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане была назначена 411,3 тыс. человек из 77,6 тыс. семей. На текущий год на эти цели из государственного бюджета предусмотрено 54,7 млрд тенге.