Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют во вторник в Алматы и в Актау
Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 29 августа во вторник неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актау и в Алматы, передает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на вторник, 29 августа. На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди, на юго-востоке в горных районах – дождь, мокрый снег с грозами, со шквалистым ветром, возможен град.
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