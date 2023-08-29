Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют во вторник в Алматы и в Актау

Фото: pixabay

Синоптики сообщили, что 29 августа во вторник неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актау и в Алматы, передает Zakon.kz.

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