Движение по улице Сыганак в Астане перекроют на три месяца

В связи с установкой монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак в Астане до конца ноября перекроют движение автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ТОО "City Transportation Systems", работы по установке балки проводят в рамках реализации проекта LRT. Движение автомобилей по улице Сыганак ограничили с 29 августа.

"Ограничено движение по ул. Сыганак по южной стороне (направление в сторону моста) от ЖК "Номад" до улицы Акмешит (ЖК "Европа Палас"). При этом сквозное движение через проспект Сыганак будет открыто по улицам Сауран и Акмешит", – пояснили в CTS.

Дорога будет перекрыта до 30 ноября. На движение общественного транспорта по указанному участку ограничения не повлияют.

Ранее в связи с этими работами в Астане полностью закрыли движение по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан.