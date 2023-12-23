Движение по улице Сыганак в Астане снова откроют с 25 декабря

С 25 декабря в Астане восстановят движение на участке улицы Сыганак, который был закрыт в связи со строительством линии LRT, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Астаны 23 декабря, в столице завершили работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на пересечении с улицами Сауран и Акмешит. Их вели в рамках строительства линии LRT.



С 25 декабря в Астане восстановят движение по ул. Сыганак на участке от пр. Кабанбай батыра до моста "Арыс" (южная сторона). Движение будут осуществлять по схеме, согласованной с Управлением административной полиции.

"В настоящее время завершается демонтаж временных конструкций и очистка участка. Просим всех участников дорожного движения обратить внимание на изменение в организации дорожного движения при проезде перекрестков и учесть эту информацию при планировании поездок", – добавили в пресс-службе акимата.

Движение транспорта по южной стороне вдоль ул. Сыганак было полностью закрыто с 25 августа в связи со строительством эстакады LRT. На северной стороне также перекрыли две полосы движения на участке от ул. Туркестан до пр. Кабанбай батыра.

Ограничения движения по ул. Сыганак вводили в конце августа сроком на три месяца.

