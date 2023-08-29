Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дуйсенова об ажиотаже на ярмарке в Астане: Я тоже разочарована

Дуйсенова об ажиотаже на ярмарке в Астане: Я тоже разочарована Фото: akorda.kz
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 29 августа высказалась о поведении астанчан на ярмарке Таджикистана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили министра дать оценку поведению астанчан на ярмарке Таджикистана в Астане, когда люди буквально растаскивали фрукты и овощи.

"Честно говоря, я тоже разочарована", - заявила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, казахстанцы всегда отличаюсь своей культурой и толерантностью.

"Мы всегда умели вести себя. Не могу сказать, что у нас все плохо. Это же не все казахстанцы, которые находились там, себя так вели. А только определенные. Наверное, нам нужно работать над собой. Такое поведение не только у нас, в других странах тоже. Мы с вами, как казахстанцы должны понимать, что мы с вами отвечаем за имидж своей страны", - резюмировала она.

28 августа аким Астаны Женис Касымбек заявил, что полиции поручено установить лиц, которые допустили факты вандализма и нарушения общественного порядка.

Материал по теме

Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник

По его словам, они будут привлечены к ответственности.

Читайте также

"Скоро с фонарями будем ходить": алматинцы возмущены круглосуточным освещением зданий

Новые камеры появились на дорогах в Алматы

Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы

Мадина Мамырханова
Астана МТСЗН РК Дуйсенова Тамара Таджикистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления