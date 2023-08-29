Дуйсенова об ажиотаже на ярмарке в Астане: Я тоже разочарована

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 29 августа высказалась о поведении астанчан на ярмарке Таджикистана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили министра дать оценку поведению астанчан на ярмарке Таджикистана в Астане, когда люди буквально растаскивали фрукты и овощи.

"Честно говоря, я тоже разочарована", - заявила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, казахстанцы всегда отличаюсь своей культурой и толерантностью.

"Мы всегда умели вести себя. Не могу сказать, что у нас все плохо. Это же не все казахстанцы, которые находились там, себя так вели. А только определенные. Наверное, нам нужно работать над собой. Такое поведение не только у нас, в других странах тоже. Мы с вами, как казахстанцы должны понимать, что мы с вами отвечаем за имидж своей страны", - резюмировала она.

28 августа аким Астаны Женис Касымбек заявил, что полиции поручено установить лиц, которые допустили факты вандализма и нарушения общественного порядка.

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По его словам, они будут привлечены к ответственности.