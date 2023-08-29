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Какой будет погода на День Конституции в Казахстане

Какой будет погода на День Конституции в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.

Синоптики прогнозируют дожди, на северо-западе, севере, юге – сильные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град. На юго-западе страны – пыльная буря. На северо-западе, севере, юго-востоке РК – туман. 

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +19+21°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.

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