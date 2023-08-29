В Карагандинской области ежегодно идет прирост орошаемых земель

В Карагандинской области в 2023 году площадь поливных полей увеличится почти на четыре тысячи гектаров. В регионе составлена Дорожная карта по восстановлению орошаемых земель. В ближайшие годы растениеводы планируют реализовать больше десятка инвестиционных проектов.

Государство в этом поддерживает фермеров, компенсируя половину затрат.

Только в Абайском районе в реализации три проекта: в Кулайгырском, Коксунском и Курминском сельских округах.

В 65 километрах от областного центра, неподалеку от села Кулайгыр, исторически земли были орошаемые. Рядом с угодьями находится плотина Жаманжол. Гидросооружение сохранилось, выдержало многолетние паводки. Но водопровод разобрали на металлолом. Из-за этого пашня оказалась брошенной.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Одиннадцать лет назад сюда пришло сельхозпредприятие. Начали с малого: в первый год посадили всего 7 га картофеля и 20 га ячменя. С тех пор поля выросли до 2,3 тыс. га.

А в этом году начали восстанавливать водопровод и купили поливальную машину австрийского производства.

"Стоимость проекта – 250 млн тенге. Мы его разделили на два этапа. Уложили 2,5 км труб. Поливальную машину установили в июне, она передвижная. Ячмень под поливом первый год, результатом мы уже довольны: урожайность увеличилась до 30 ц/га. Следующим этапом уложим еще столько же труб, весной планируем приобрести вторую машину, – рассказал руководитель предприятия Максим Велинский. – Без помощи государства было бы очень тяжело. 50 % субсидий и долгосрочный кредит под 5 % годовых – это меры, с которыми реально можно работать и развиваться".

На орошаемых землях предприятие в будущем планирует сажать и другие культуры – горох и чечевицу.

Рядом с угодьями имеются ещё несколько плотин, которые требуют реанимации. Есть планы на поэтапное восстановление. После капитального ремонта появятся дополнительные источники для орошения пашни.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Коксунском сельском округе на поливных землях в этом году получили больший урожай картофеля.

По информации управления сельского хозяйства, в области сельхозпроизводители сегодня используют полив на 30,2 тыс. га пашни, а потенциал гораздо выше. Прирост идет ежегодно: в 2022 году было введено 3,8 тыс. га, план этого года – 3,9 тыс. га, на 2024-й – 4 тыс. га.