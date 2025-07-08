Дорожная карта по восстановлению орошаемых земель реализуется в Карагандинской области

В Карагандинской области темпы наращивания поливных полей значительно увеличились. В этом году аграрии региона установят больше 100 дождевальных машин – это практически столько же, сколько за предыдущие три года.

Растениеводам это выгодно, так как с поливом, независимо от погоды, урожай более высокий. В развитии орошаемого земледелия государство поддерживает фермеров, компенсируя половину затрат.

В регионе реализуется Дорожная карта по восстановлению орошаемых земель.

Фото: акимат Карагандинской области

"В этом году по плану должны увеличить площади орошаемых земель на 8,7 тыс. га, однако есть возможности сделать больше. При орошении производительность в растениеводстве вырастает от 4 до 15 раз в зависимости от культуры. В нашей зоне рискованного земледелия это очень важно. Дождевальные машины дорогие, плюс подведение инфраструктуры, но с учетом повышения урожайности расходы окупаются. Есть государственная поддержка: льготные кредиты и возмещение 50% затрат на оросительные системы", – говорит руководитель Управления сельского хозяйства Ануар Тюлюбеков.

Он отметил, что приобретается самое современное оборудование с автоматизированным управлением, технология влагосберегающая.

Фото: акимат Карагандинской области

Орошаемое земледелие восстанавливают там, где его не было много лет. Возле речки Жарлы в Каркаралинском районе будут поливные поля. Проект реализует крестьянское хозяйство "Атамекен". Уже приобретены две дождевальные машины. Хозяйство занимается животноводством, в планах создание молочно-товарной фермы на 400 голов. Выращивают кормовые культуры для собственных нужд.

Если прежде дождевальные машины устанавливали только на картофельных полях, то теперь пошли дальше. Полив используют и для выращивания кормовых, масленичных и зерновых культур.

Фото: акимат Карагандинской области

Один из самых крупных проектов в области по орошению реализует компания Eurasia Invest в Родниковском сельском округе Осакаровского района. Предприятие строит молочно-товарную ферму на 6000 голов. Кормовая база будет собственная. Площади орошаемых земель увеличивают до 10 тыс. га.

Своим опытом поделился руководитель сельхозпредприятия из Абайского района.

"Нам два года, мы только начали развиваться. В Карагандинском сельском округе зашли на богарную пашню и возделывали там больше 300 га ячменя. Конечно, все наши мечты были об орошении этого массива. Изучали архивы, пригласили специалистов. Подземных источников нет. Но рядом протекает река Шерубай-Нура – воды должно хватать. В этом году приобрели и устанавливаем три дождевальные машины. В планах еще три. В перспективе планируем орошать полностью весь массив. Будем стараться выращивать культуры высокомаржинальные: картофель, овощи и обязательно задействуем в севообороте многолетние травы – люцерну, донник. Государственная поддержка развития АПК хорошая: не на словах, а на деле. Это позволяет смотреть вперед и строить долгосрочные программы", – рассказал руководитель ТОО "Достык KAZ" Василий Волошин.

Расширяют площади орошаемых сельхозугодий и в Нуринском районе – одной из главных житниц региона.