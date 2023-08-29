Марат Султангазиев рассказал о достижениях в области

В городском Доме культуры областного центра Алматинской области состоялось торжественное собрание "Заң заңым – айбыным", посвященное Дню Конституции Республики Казахстан.

С приветственным словом на торжественном мероприятии выступил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Глава региона поздравил всех жителей с Днем Конституции и поделился достижениями, происходящими в области.

"Между городами Алматы и Конаев создана специальная экономическая зона "G4 City". В перспективе проект предполагает привлечение инвестиций в 3,7 трлн тенге. В окрестностях города Алматы формируются 4 индустриальные зоны общей площадью 1,5 тыс. га. Где предусмотрено размещение перспективных проектов в различных сферах. Центр нашего региона – город Конаев – сделал еще один шаг к тому, чтобы стать городом яркой молодежи с развитой инфраструктурой, большим современных объектов для комфортной для жизни. Недавно был утвержден Генеральный план города Конаева. В ближайшее время областной центр станет большой строительной площадкой". Марат Султангазиев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В ходе торжественного собрания звание "Почетный гражданин Алматинской области" получили Депутат Сената Парламента РК – Жоргенбаев Жанболат Акебаевич, Аргымбаев Еркебек Камбарович – президент ОО "Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан" Жамбылского района, Аширов Ахмет Аксопыевич – Ветеран труда, писатель, драматург Енбекшиказахского района, Асия Мухамеджановна – Ветеран труда, Камамбаев Канат Турсынович – Ветеран труда Райымбекского района.