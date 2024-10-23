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В СКО отметили День Республики

В СКО отметили День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 20:02 Фото: акимат СКО
В Северо-Казахстанской области состоялось торжественное собрание, посвященное Национальному празднику – Дню Республики.

В праздничном мероприятии приняли участие североказахстанцы, которые внесли значимый вклад в становление и развитие страны и региона.

Аким области Гауез Нурмухамбетов поздравил жителей региона с главным праздником и подчеркнул значимость Дня Республики.

В СКО отметили День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 20:02

Фото: акимат СКО

"Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев: "Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность". День Республики – важный праздник, знаменующий начало независимости нашей страны. Благодаря единству и сплоченности народа Казахстан за три десятилетия добился больших успехов. Наш общий долг – сохранить все достижения и продолжать поступательное развитие нашей страны. В нашем регионе стабильно развивается экономика, реализуются новые проекты", – отметил глава региона.
В СКО отметили День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 20:02

Фото: акимат СКО

Жители Северо-Казахстанской области неустанно трудятся на благо развития своей страны. В ходе торжественного собрания от имени президента аким области Гауез Нурмухамбетов вручил государственные награды североказахстанцам, внесших большой вклад в развитие нашей Родины.

В СКО отметили День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 20:02

Фото: акимат СКО

В СКО отметили День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 20:02

Фото: акимат СКО

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