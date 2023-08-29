Воплотить мечту в реальность: Как в Жетысу господдержка помогает малому бизнесу

В Жетысу развитию сферы малого и среднего бизнеса уделяется самое пристальное внимание. И это неслучайно – ведь именно это направление экономики является одним из ключевых наряду с агросектором и перерабатывающей промышленностью, сообщает Zakon.kz.

В регионе претворяются в жизнь множество государственных программ поддержки начинающих и действующих предпринимателей, что позволяет жетысусцам в полной мере реализовывать свои бизнес-инициативы.

Так, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы грант в размере 1,3 млн тенге для открытия бизнеса получила жительница моногорода Текели Людмила Кузнецова. Бизнес-идея женщины связана с развитием эковелотуризма.

"Мы с семьей проживаем в небольшом городе и, как выяснилось, в Текели практически нет проката велосипедов. Через знакомых мы узнали о том, что можно участвовать в Национальном проекте. После чего, обсудив все детали на семейном совете, разработали бизнес-план и предоставили его комиссии. Нашу идею поддержали, и мы выиграли грант в размере 1 млн 380 тыс. тенге". Людмила Кузнецова

Фото: пресс-служба акимата Жетысу

К слову, Людмила Петровна воспитывает ребенка-инвалида. После участия в конкурсе на выигранные денежные средства она приобрела 8 спортивных велосипедов и открыла пункт проката. Примечательно, что за сравнительно короткое время ее точка проката уже завоевала популярность среди любителей активного отдыха.

Национальный проект по развитию предпринимательства помог воплотить мечту в реальность и наладить свое дело еще одной жительнице края. Алмагуль Муратбек из Ескельдинского района, благодаря грантовому финансированию в размере 5 млн тенге, наладила производство домашней пастилы и овощных чипсов.

Как сообщили в пресс-службе акима области, реализовать идею бизнесвумен удалось в минувшем году и сегодня Алмагуль Муратбек, став основательницей бренда "Qonaq Kade", уже производит несколько видов пастилы из местных фруктов и ягод.

"Сама я фармацевт по образованию и, занявшись бизнесом, хотела производить именно полезную продукцию. Успешная реализация проекта стала возможной благодаря государственной поддержке", – рассказала предпринимательница.

Сейчас она изготавливает продукцию из малины, клубники, сливы, ежемалины, дыни, яблок, начала пробовать использовать и тыкву. В месяц производит порядка 250 – 300 коробочек пастилы, вес одной – 100-150 грамм. Помимо этого наладила и производство овощных чипсов: из свеклы, моркови, тыквы, томатов, огурцов, цукини.

Фото: пресс-служба акимата Жетысу

К слову, в области, по сведениям пресс-службы главы региона, с целью поддержки развития МСБ только по итогам полугодия в рамках "Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы" более 290 субъектам предпринимательства была оказана господдержка на общую сумму свыше 12 млрд тенге. А в рамках проекта "Ауыл аманаты", направленного на повышение доходов сельского населения, предусмотрено 3,2 млрд тенге, запланировано выдать 581 микрокредит.

На днях аким области Бейбит Исабаев лично заверил, что в регионе будет продолжена политика всесторонней поддержки сферы бизнеса.

"У предприятий и предпринимателей большой потенциал, чтобы распространять продукцию не только в нашем регионе и по всей стране, но и за ее пределами. Со своей стороны мы продолжим оказывать необходимую поддержку", - заявил Бейбит Исабаев.

Влад Сергеев