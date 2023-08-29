Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Воплотить мечту в реальность: Как в Жетысу господдержка помогает малому бизнесу

Воплотить мечту в реальность: Как в Жетысу господдержка помогает малому бизнесу Фото: пресс-служба акимата Жетысу
В Жетысу развитию сферы малого и среднего бизнеса уделяется самое пристальное внимание. И это неслучайно – ведь именно это направление экономики является одним из ключевых наряду с агросектором и перерабатывающей промышленностью, сообщает Zakon.kz.

В регионе претворяются в жизнь множество государственных программ поддержки начинающих и действующих предпринимателей, что позволяет жетысусцам в полной мере реализовывать свои бизнес-инициативы.

Так, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы грант в размере 1,3 млн тенге для открытия бизнеса получила жительница моногорода Текели Людмила Кузнецова. Бизнес-идея женщины связана с развитием эковелотуризма.

"Мы с семьей проживаем в небольшом городе и, как выяснилось, в Текели практически нет проката велосипедов. Через знакомых мы узнали о том, что можно участвовать в Национальном проекте. После чего, обсудив все детали на семейном совете, разработали бизнес-план и предоставили его комиссии. Нашу идею поддержали, и мы выиграли грант в размере 1 млн 380 тыс. тенге".Людмила Кузнецова
Воплотить мечту в реальность: Как в Жетысу господдержка помогает малому бизнесу

Фото: пресс-служба акимата Жетысу

К слову, Людмила Петровна воспитывает ребенка-инвалида. После участия в конкурсе на выигранные денежные средства она приобрела 8 спортивных велосипедов и открыла пункт проката. Примечательно, что за сравнительно короткое время ее точка проката уже завоевала популярность среди любителей активного отдыха.

Национальный проект по развитию предпринимательства помог воплотить мечту в реальность и наладить свое дело еще одной жительнице края. Алмагуль Муратбек из Ескельдинского района, благодаря грантовому финансированию в размере 5 млн тенге, наладила производство домашней пастилы и овощных чипсов.

Как сообщили в пресс-службе акима области, реализовать идею бизнесвумен удалось в минувшем году и сегодня Алмагуль Муратбек, став основательницей бренда "Qonaq Kade", уже производит несколько видов пастилы из местных фруктов и ягод.

"Сама я фармацевт по образованию и, занявшись бизнесом, хотела производить именно полезную продукцию. Успешная реализация проекта стала возможной благодаря государственной поддержке", – рассказала предпринимательница.

Сейчас она изготавливает продукцию из малины, клубники, сливы, ежемалины, дыни, яблок, начала пробовать использовать и тыкву. В месяц производит порядка 250 – 300 коробочек пастилы, вес одной – 100-150 грамм. Помимо этого наладила и производство овощных чипсов: из свеклы, моркови, тыквы, томатов, огурцов, цукини.

Воплотить мечту в реальность: Как в Жетысу господдержка помогает малому бизнесу

Фото: пресс-служба акимата Жетысу

К слову, в области, по сведениям пресс-службы главы региона, с целью поддержки развития МСБ только по итогам полугодия в рамках "Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы" более 290 субъектам предпринимательства была оказана господдержка на общую сумму свыше 12 млрд тенге. А в рамках проекта "Ауыл аманаты", направленного на повышение доходов сельского населения, предусмотрено 3,2 млрд тенге, запланировано выдать 581 микрокредит.

На днях аким области Бейбит Исабаев лично заверил, что в регионе будет продолжена политика всесторонней поддержки сферы бизнеса.

"У предприятий и предпринимателей большой потенциал, чтобы распространять продукцию не только в нашем регионе и по всей стране, но и за ее пределами. Со своей стороны мы продолжим оказывать необходимую поддержку", - заявил Бейбит Исабаев.

Влад Сергеев

Читайте также

В Алматы программа бесплатной стерилизации собак и кошек стартует в сентябре

Новый этап экономического развития: Qazaq Oil открывает самую восточную АЗС в стране

В Карагандинской области 30 семей стали новоселами

Анастасия Московчук
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
Аким Астаны прокомментировал вандализм на ярмарке товаров из Таджикистана
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления